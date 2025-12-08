Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró la alerta por tsunami de hasta tres metros, urgiendo a evacuar a más de 13.000 personas sin que se informase de víctimas ni daños materiales remarcables. El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades. Más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante el riesgo de tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

Pese a la potencia importante del terremoto, la profundidad del epicentro puede haber sido crucial para mitigar los efectos en la superficie. Según los últimos datos, la mayor intensidad sísmica se registró en la región de Sanya-Kamikita de la prefectura de Aomori. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, afirmó que el Gobierno estaba recopilando información sobre víctimas y daños materiales. El Gobierno estableció una oficina de gestión de crisis en la Oficina del Primer Ministro en respuesta al terremoto. "Siguiendo las instrucciones del primer ministro, estamos movilizando todos los recursos para evaluar los daños, realizar operaciones de búsqueda y rescate e implementar medidas de socorro de emergencia en caso de desastre bajo la política de priorizar la vida humana", dijo el principal portavoz del Gobierno durante una conferencia de prensa.

900 hogares sin electricidad

Aproximadamente 900 hogares en las regiones de Hokkaido y Tohoku se quedaron sin electricidad debido al terremoto, según Hokkaido Electric Power y Tohoku Electric Power. Kihara dijo que no se habían reportado anomalías en la planta nuclear de Higashidori en la prefectura de Aomori ni en la planta nuclear de Onagawa en la prefectura de Miyagi, mientras que el Gobierno todavía estaba confirmando el estado de otras instalaciones nucleares en las prefecturas afectadas.

Nucleares no afectadas

Según la Autoridad de Regulación Nuclear, no se han registrado anomalías en la planta de Tomari de Hokkaido Electric Power. Japan Nuclear Fuel ha declarado que está verificando cualquier impacto en su planta de procesamiento de combustible usado en la prefectura de Aomori. Dos aviones de combate F-2 con base en la base aérea Hyakuri de la Fuerza de Autodefensa Aérea, un helicóptero de patrulla SH60 con base en la base naval Ominato de la Fuerza de Autodefensa Marítima y dos aviones de combate F-35 con base en la base aérea Misawa de la Fuerza de Autodefensa Aérea están recopilando información actualmente, según informes de NHK.

Suspendido el servicio de tren de alta velocidad

Según JR East, debido a los efectos del terremoto, el Tohoku Shinkansen ha suspendido sus operaciones en las líneas de entrada y salida entre la estación de Fukushima y la estación de Shin-Aomori.

El seísmo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami. El terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional. La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago. También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Olas en la costa

Según la Agencia Meteorológica de Japón , se observó una ola de tsunami de 40 centímetros en la ciudad de Mutsu, prefectura de Aomori, alrededor de las 11:43 p. m. La ola máxima prevista sería del orden de los tres metros de altura en algunas zonas de la costa del Pacífico. En el mar de Japón, la altura máxima prevista era de un metro. La mayor intensidad sísmica se percibió en la prefectura de Aomori, en la ciudad de Oirase y en Hashikami. En Noheji, pueblo de Tohoku, pueblo de Gonohe, pueblo de Nanbu, ciudad de Mutsu, pueblo de Higashidori, la intensidad bajó a 5.