Posible golpe de Estado
Un grupo de militares de Benín anuncia en televisión la "destitución" del presidente
Según la embajada francesa en el país africano, se han oído "disparos" cerca de la residencia del mandatario
Redacción
Un grupo de militares del Ejército de Benín ha anunciado este domingo en la televisión pública la "destitución" del presidente, Patrice Talon, que tenía previsto dejar el poder el próximo mes de abril tras 10 años en el cargo.
"Reunidos el domingo 7 de diciembre de 2025 hemos deliberado y decidido lo siguiente: el señor Patrice Talon queda destituido de sus funciones de presidente de la República", han anunciado los militares, integrantes de un grupo autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR).
En estos momentos, reina la confusión en este país del África occidental, vecino de Nigeria. Se desconoce el paradero de Talon y la embajada de Francia en Benín ha informado en X que "se han oído disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del presidente". La legación diplomática también ha pedido a los ciudadanos franceses que permanezcan en sus casas "por razones de seguridad".
