En un centenar de ciudades
La oposición venezolana organiza movilizaciones en todo el mundo para celebrar el Nobel de María Corina Machado
Centenares de venezolanos se han manifestado contra el gobierno de Nicolás Maduro y han reivindicado el galardón del Instituto Noruego como parte de la "lucha democrática y la organización ciudadana"
Más de una treintena de países se han sumado a la ‘Marcha por la paz y la libertad’, que se celebra este sábado en honor al galardón que la líder opositora María Corina Machado recibirá en Oslo el próximo 10 de diciembre. En ciudades como Barcelona, Madrid, París, Utrecht o Zurich centenares de venezolanos se han reunido bajo el lema el ‘Nobel es Nuestro’.
Las concentraciones, organizadas por Vente Venezuela, el partido de la líder opositora, buscan amplificar, en palabras de Machado, la “lucha democrática, la organización ciudadana y la capacidad de mantenerse firme frente a la opresión”, antes de la ceremonia de entrega del galardón, a la que Machado asistirá de forma presencial el próximo miércoles, según ha confirmado este sábado el director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Berg Harpviken.
En Barcelona, unas 200 personas han marchado hasta el monumento a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta, y se han reivindicado contra el gobierno de Nicolás Maduro y la represión, y en apoyo a la líder opositora. También en Madrid, cientos de manifestantes se han movilizado portando pancartas con mensajes como "El Nobel ilumina el camino hacia la libertad" o "El Nobel es de 30 millones de venezolanos que quieren paz y libertad".
La manifestación se ha convocado en un total de 121 ciudades repartidas en 31 países, entre ellos Francia, Italia, Alemania, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México y Panamá. Sin embargo, la organización ha señalado que no habrá marchas en las ciudades venezolanas para evitar la represión.
Una brecha en la oposición
Machado recibirá el Nobel de la Paz en un momento de creciente tensión en el Caribe sur y en las relaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Hasta la fecha, Estados Unidos ha hundido 21 embarcaciones y ha matado a 83 de sus ocupantes en el operativo bautizado como Operación Lanza del Sur, que Washington considera parte de su lucha contra el narcotráfico. A estos ataques se suma la amenaza de una posible ofensiva terrestre, a la que Trump refirió el pasado martes.
La líder de Vente Venezuela ha respaldado sin reservas la ofensiva del presidente republicano, e incluso ha apoyado tildar al Palacio de Miraflores de organización "narcoterrorista". No obstante, la postura frente a las operaciones de Washington ha abierto un cisma dentro del antimadurismo, con sectores que mantienen un cauteloso silencio al respecto o prefieren una solución negociada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud de la Región
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- Un profesor agredido en Murcia: "Mientras escribía en la pizarra me tiraron un tomate, lo grabaron y subieron a las redes"
- El FC Cartagena se queda a un minuto de eliminar al Valencia
- Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones