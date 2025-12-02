EEUU
Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este martes su amenaza de lanzar ataques por tierra “muy pronto” tanto en Venezuela como en Colombia, ataques que enmarca en lo que identifica como una guerra contra el narcotráfico. Esa campaña hasta ahora la ha estado librando en las aguas del Caribe y del Pacífico, donde en un operativo bautizado Operación Lanza del Sur ha hundido 21 embarcaciones y matado a 83 de sus ocupantes.
La promesa de la intervención terrestre ha llegado en el turno de preguntas de la prensa tras dos horas de reunión de su gabinete, la novena de su segunda presidencia, como las ocho previas abierta a las cámaras. Aunque no es la primera vez que la hace, esta vez ha empleado un lenguaje endurecido. “Sabemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos donde viven los malos”, ha dicho Trump respectó a los supuestos narcotraficantes. “Acabaremos con esos hijos de perra”, ha añadido en otro momento.
Aunque el foco lo ha puesto en Venezuela, el presidente también ha señalado a Colombia, país al que ha acusado de “estar fabricando cocaína”. “Cualquiera que produce cocaína y vende a nuestro país es objeto de ataque, no solo Venezuela”, ha subrayado.
Noticia en desarrollo. Se ampliará en breve
Suscríbete para seguir leyendo
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Lavado de cara al transporte público de Murcia: así es la nueva tarjeta
- El Consejo de Ministros da luz verde a la construcción del Arco Norte de Murcia
- Diez pedanías de Murcia tendrán minibuses y taxis bajo demanda de lunes a sábado
- Así queda el reparto de las 1.607 plazas de la próxima oposición de maestro en la Región
- Los Alcázares construye uno de los pozos más grandes del municipio para evitar vertidos al Mar Menor