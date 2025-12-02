Guerra de Ucrania
Putin: "Si Europa quiere guerra estamos listos"
Tras comprobar, una vez más, el fracaso del último plan de paz para Ucrania de 28 puntos, fuertemente escorado hacia las exigencias del Kremlin, Vladímir Putin eleva el tono de sus amenazas ante la Unión Europea. En una delaración de prensa antes de reunirse con emisarios estadounidenses, el presidente ruso ha advertido que su país estaba "listo" para ir a la guerra con Europa.
"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si la UE quiere y empieza, estamos listos", ha declarado el mandatario.
Además, el hombre fuerte ruso ha calificado de "acto de piratería" los ataques de Ucrania contra barcos de la denominada flota fantasma, que ayuda a Rusia a evadir las sanciones, y ha advertido de represalias contra aquellos países que estén colaborando con el Gobierno de Kiev. "Si esto continúa, consideraremos la posibilidad ... de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería", ha amenazado.
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier
- Lavado de cara al transporte público de Murcia: así es la nueva tarjeta
- Diez pedanías de Murcia tendrán minibuses y taxis bajo demanda de lunes a sábado
- Así queda el reparto de las 1.607 plazas de la próxima oposición de maestro en la Región
- Los Alcázares construye uno de los pozos más grandes del municipio para evitar vertidos al Mar Menor
- De Villa Calamari al Sanatorio de Tuberculosos: estos son algunos bienes de la Región que están en la Lista Roja de Hispania Nostra
- Fiebre por la baliza V-16: el stock empieza a escasear y su precio empieza a subir en la Región