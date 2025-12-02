La Casa Blanca lo da todo con la decoración de Navidad para celebrar los 250 años de EEUU: 75 coronas, 51 árboles, 200 metros de guirnaldas y 2.000 tiras de luces

Con uno de sus majestuosos y elegantes vestidos-abrigos y con paso firme y sereno, Melania Trump ha cumplido con la tradición norteamericana de que es la esposa del presidente quien muestra la decoración navideña de la Casa Blanca. Este año, además, ha coincidido con los 250 años de la fundación de EEUU, que se cumplirán el 4 de julio de 2026, una efeméride que sin duda se palpa en los motivos distribuidos por todas las estancias de la residencia, como se aprecia en el vídeo difundido por la primera dama.

La inspiración para el tema de 2025, 'El hogar es donde está el corazón', surgió de las alegrías, los desafíos y el constante movimiento que conllevan la maternidad y los negocios, según ha comunicado la Oficina de la Primera Dama.

"El constante movimiento me ha enseñado que el hogar no es solo un espacio físico; es la calidez y la comodidad que llevo dentro, independientemente de mi entorno", ha explicado Melania. "Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea. Al fin y al cabo, dondequiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades", ha rematado.

Árboles de Navidad expuestos en el vestíbulo central de la Casa Blanca, en Washington. / EFE /JIM SCALZO

Las decoraciones incluyen 75 coronas con lazos rojos en las ventanas de la Casa del Pueblo, además de más de 50 árboles de Navidad, 213 metros de guirnaldas, 2.800 estrellas doradas en honor a los soldados y sus familiares, 7.670 metros de cintas y 30.000 mariposas que adornan los pasillos. En el Salón Azul de la Casa Blanca se encuentra el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca, procedente de Sidney, Michigan, que la primera dama recibió la semana pasada.

Melania ha colaborado con su diseñador de cabecera, Hervé Pierre, para "supervisar la implementación de su visión creativa" en la sala.

Las decoraciones de este año se llevan preparando desde hace meses. La oficina de la primera dama reveló en agosto que la planificación navideña ya estaba en marcha.

Una corona con fichas de dominó en la Sala Verde de la Casa Blanca, en Washington. / EFE / JIM SCALZO

El Salón Este resaltan los colores azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales.

En el Salón Verde se celebra la diversión en familia con dos rompecabezas de más de 6.000 piezas cada uno con imágenes del primer presidente estadounidense, George Washington, y Donald Trump, mientras que el Salón Rojo se centra en la juventud y la iniciativa de concienciación social 'Be Best' de la primera dama.

El vestíbulo principal exhibe parte del belén de la Casa Blanca, actualmente en restauración, y una casita de jengibre reproduce el pórtico sur de la emblemática residencia, con una vista de la Sala Oval Amarilla en el área privada del edificio.