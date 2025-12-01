Elecciones en Honduras: Asfura, el candidato de Trump, lidera el recuento de los votos

Escrutados cerca del 35% de los votos, el conservador Nasry Asfura lideraba las elecciones presidenciales de Honduras con un 40,6%. El presentador deportivo Salvador Nasralla, se encontraba en segundo lugar con el 38,8%. Rixi Moncada, la candidata del oficialismo, quedaba prácticamente fuera de carrera con el 19,6% de las adhesiones. La gran novedad del recuento parcial tiene que ver con el inequívoco papel desempeñado por Donald Trump quien no solo salió a respaldar a Asfura sino que condicionó a su victoria en las urnas un respaldo de Estados Unidos a ese país centroamericano. De confirmarse la tendencia anunciada por el organismo electoral, la llegada a la presidencia del exalcalde de Tegucigalpa estará profundamente asociada con la intervención política del multimillonario republicano en los asuntos internos hondureños.

Nasralla se encontraba no obstante muy cerca del aspirante de derechas y llamó a esperar el resultado definitivo. "La diferencia de veintitrés mil votos es prácticamente nada". El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el Gobierno), Manuel Zelaya, también llamó a aguardar los números finales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

María Elvira Salazar, una republicana que integra la Cámara de Representantes norteamericana, fue la primera en expresar el júbilo en Estados Unidos por la derrota de Moncada. "La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras", dijo la legisladora de origen cubano. "Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático. Seguimos pendientes de los resultados finales".

Polémico indulto

En este contexto, Trump reiteró el mismo domingo de la contienda la disposición de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico. "La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", dijo a la prensa a bordo del Air Force One. Trump se abstuvo de citar evidencias sobre una supuesta trampa. "Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida", dijo el magnate sobre el caso Hernández.