Francia
Macron anuncia un servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años
Durará 10 meses y los integrantes solo participarán en misiones en territorio nacional
EFE
París
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.
En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, "en función de la amenaza", cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar
- Estos son los restaurantes de la Región de Murcia que conservan su Estrella Michelin