Mueren dos soldados de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos soldados de la Guardia Nacional han muerto este miércoles tras recibir disparos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Patrick Morrisey, el gobernador de Virginia Occidental, estado de donde procedían esos dos militares, ha confirmado el fallecimiento con un mensaje en X.

El sospechoso del tiroteo, que se ha producido poco antes de las tres de la tarde en las puertas de la estación de metro Farragut North, en el centro de Washington DC, también ha resultado herido y ha sido detenido, segùn ha informado a policía metropolitana. A la hora de escribir estas líneas se encontraba en estado crítico.

El presidente Donald Trump, que desde el martes se encuentra en Palm Beach (Florida), donde va a pasar las vacaciones de Acción de Gracias, ha emitido un comunicado en Truth Social, escrito antes de que se conociera la muerte de los dos soldados.

En ese mensaje Trump ha tildado de "animal" al sospechoso y ha prometido que "pagará un alto precio".

"Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y agentes del orden", ha escrito."Son realmente grandes personas".

El tiroteo se produjo a poca distancia de la Casa Blanca, en las inmediaciones de la estación de Farragut, en el cruce de las calles 17th y I Street NW, una zona muy transitada.

Tensión

Trump ordenó el pasado verano el despliegue de militares de la Guardia Nacional en Washington DC. El despliegue, que el mandatario justificó como una emergencia de lucha contra la delincuencia, ha sido objeto de impugnaciones legales, se ha prorrogado en múltiples ocasiones y actualmente está previsto que se extienda hasta febrero de 2026. S