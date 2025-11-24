Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel anuncia un ataque contra el 'número dos' de Hezbolá en el sur de Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado un ataque aéreo efectuado contra el 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe del Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en el sur de Beirut, y de momento se desconoce si ha conseguido su objetivo. De momento, el Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado al menos cinco muertos y 28 heridos, sin dar detalles sobre su identidad, mientras el Ejército libanés ha acordonado la zona alcanzada: dos pisos de un edificio residencial en barrio de Haret Hreik.nUna de las primeras reacciones de Hezbolá ha procedido del vicepresidente de su politburó, Mahmud Qamati, uno de los primeros en llegar al lugar. Qamati ha confirmado que "una destacada figura prominente de la resistencia (contra Israel) ha sido atacada", también sin extenderse sobre su identidad, y ha avisado que Israel "ha cruzado una línea roja". El anuncio de Netanyahu tiene lugar después de que el Ejército de Israel lanzara un "ataque de precisión" contra un individuo que identificó en un primer momento como un integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut, en su primer bombardeo en meses contra la capital de Líbano. Medios libaneses apuntan a que hubo hasta seis impactos de proyectiles en el lugar.