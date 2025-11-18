Los escándalos de corrupción en Argentina se reactivan tras el triunfo electoral de los hermanos Milei

Los hermanos Javier y Karina Milei han recuperado por completo la centralidad de la escena política argentina gracias al decisivo respaldo norteamericano que permitió ganar las elecciones legislativas de octubre. Ha pasado casi un mes y el azucarado sabor de la victoria empieza a hacer lugar a situaciones de amargura. La justicia ha dado pasos resolutivos en la investigación de una red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que apunta contra su exjefe, ex amigo personal del presidente y su ex abogado, Diego Spagnuolo. Ese tejido se disemina hacia las zonas más altas del poder. El fiscal federal Franco Picardi habla de una "enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios públicos" que ha funcionado sobre la base de "un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)". El mecanismo "permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes".

La Andis pagó demás al menos 43.000 millones de pesos (unos 26 millones de euros) que se repartieron en altos estamentos del Gobierno. Las coimas, según los audios de Spagnolo, que Milei había atribuido durante la campaña electoral al uso de la inteligencia artificial, beneficiaron no solo a su hermana sino al presidente de la cámara de Diputados, Martin Menem, y el principal asesor de Karina, Eduardo "Lule" Menem.

El fiscal Picardi no tiene dudas que este esquema funcionó para beneficiar "a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios". Las situaciones fraudulentas en la Andis, sumadas al maltrato a los discapacitados y sus familias, que reciben golpes y empujones en la calle por parte de la policía cuando reclaman por la restitución de los beneficios quitados por la agencia, han provocado grados de indignación social que no fueron lo suficientemente poderosos para castigar en las urnas a la ultraderecha. No obstante, el tema ha vuelto a resurgir con fuerza.

Cuentas que no cierran

La Justicia revisó las cuentas de Spagnuolo. "Es posible que los números no cierren", señaló el portal Infobae. El examigo de Milei, uno de los que tenía el trato privilegiado de visitarlo por las noches en la residencia presidencial, ha reformado de manera "onerosa" la casa que posee en una urbanización. Se descubrió que a su vez tenía una máquina de contar dinero y muchos dólares ocultos, unos 85.000, que nunca había declarado al fisco.

Spagnuolo, quien llegó a maltratar a la familia de un discapacitado por pedir ayuda alegando que el Estado no debía hacerse cargo de sus problemas, es apenas el nombre que encabeza una lista de 15 imputados que ya no pueden abandonar el país. Son empresarios y funcionarios de la Andis, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. El primero era la mano derecha de Spagnuolo. En una libreta suya hay suficiente información para expandir las investigaciones. En sus páginas figura el exesposo de Karen Reichardt, la exmodelo de Playboy recientemente electa diputada por la ultraderecha. Se lo vincula a su vez con Fred Machado, un empresario que acaba de ser extraditado a Estados Unidos por presunto narcotraficante y que tenía una relación con José Luis Spert, el principal candidato a legislador nacional del oficialismo que tuvo que abandonar la campaña en medio de un episodio de acotada indignación a la luz de los resultados electorales.

No solo el caso Andis ha cobrado impulso por estas horas. La comisión investigadora de la cámara de Diputados del llamado "criptogate", la estafa millonaria con activos digitales que también extiende su sombra alrededor de Milei, acaba de remitir un informe al fiscal de la causa, Eduardo Taiano que aporta datos sustanciales sobre el timo.

El factor Trump

El retorno de los escándalos a los primeros planos noticiosos encuentra a un país distinto al previo a los comicios. La administración de Donald Trump no solo evitó el desmadre financiero antes de votar a partir de la advertencia al electorado de que dejaba a la Argentina desamparada si Milei era derrotado. Tuvo ganancias millonarias, promovió los consensos alrededor de Milei para encarar reformas sustanciales, como la laboral y del sistema de pensiones y a la vez avanzó en una alianza "estratégica" en lo comercial que le permitirá vender en Argentina todos los productos, inclusive la carne, que se elabora en este país. Se teme que muchas empresas cerrarán porque no podrán competir. "Empieza así una etapa darwiniana que plantea una gran candidata de problemas al orden social y económico", señaló Carlos Pagni, columnista del diario La Nación. Durante los años noventa, con la primera experiencia neoliberal en democracia, la del peronista Carlos Menem, su ministro de Exteriores, Guido Di Tella, habló de las "relaciones carnales" con Washington para explicar el alto nivel de sintonía política. Esa imagen, la de la "carnalidad", hoy "parece casta al lado del nivel de alineamiento que le está imprimiendo Milei a la política exterior de su Gobierno para con EEUU. o, más bien, con Donald Trump", añade Pagni.

Según La Política Online, los líderes de las principales empresas de consumo masivo presentes en la reciente conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) esperan un 2026 peor que el presente año. Las compras han caído al menos 10 puntos en relación con 2023. De otro lado, un informe del Observatorio de Importaciones de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Fe (APYME), la segunda provincia de este país, donde Milei también supo cantar victoria, da cuenta que han cerrado 2.000 empresas como consecuencia de la recesión y la apertura de las importaciones.