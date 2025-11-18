Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Rusia y China denuncian falta de claridad en la resolución de la ONU sobre la paz en Gaza Rusia y China denunciaron este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la paz en Gaza, que se aprobó esta tarde con la abstención de los dos países. La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Guterres dice que resolución sobre Gaza debe consolidar alto el fuego y pide concreción El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó hoy que la resolución sobre Gaza adoptada este lunes por el Consejo de Seguridad del organismo constituye "un paso importante en la consolidación del alto el fuego" que todas las partes deben "respetar". "Resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno. Las Naciones Unidas se comprometen a desempeñar las funciones que le han sido encomendadas en esta resolución", dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Trump celebra respaldo de la ONU a su plan para Gaza que promete "mayor paz en el mundo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) a su Plan de Paz para Gaza y aseguró que conducirá a "una mayor paz en todo el mundo". "El Consejo reconoció y respaldó la JUNTA DE LA PAZ, que estará presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo", publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. El mandatario extendió su agradecimiento a "aquellos países que no estaban en este comité, pero apoyaron fuertemente el esfuerzo: Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania".

Hamás rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que avala el plan de Trump El grupo islamista Hamás ha expresado su rechazo a la Resolución 2803 aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU y ha criticado en particular el despliegue previsto de una fuerza multinacional en la Franja de Gaza conforme al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Asignar tareas y funciones a una fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en nombre de la ocupación", ha indicado el grupo palestino en un comunicado. Hamás ha rechazado un eventual desarme porque "las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación" y argumenta que solo podría desarmarse dentro de un "proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación".

Idoya Noain / Ricardo Mir de Francia El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de Trump para Gaza El plan de paz de Donald Trump para Gaza ya tiene el aval de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad ha aprobado este lunes la resolución que contempla el establecimiento de un gobierno transitorio para la Franja y una fuerza de estabilización internacional y menciona la creación de un futuro Estado palestino. El plan de Trump ha salido adelante con 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, de Rusia y China. Moscú había presentado un borrador alternativo en el que se subraya el compromiso inquebrantable con la solución de dos Estados, pero tanto Rusia como China han decidido no usar el derecho a veto.

Netanyahu pide que se "aplique todo el peso de la ley" tras ataque de colonos en Belén El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, urgió este lunes a llevar ante la justicia a los colonos israelíes -a quienes se refirió como "alborotadores"-, tras la quema esta noche de viviendas y coches palestinos en una aldea de Belén. "Considero con suma gravedad los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria, de tomarse la justicia por su mano. Exhorto a las fuerzas del orden a que apliquen todo el peso de la ley contra los alborotadores", dijo Netanyahu en un comunicado. "Me ocuparé personalmente de este asunto y convocaré a los ministros pertinentes lo antes posible para abordar esta grave situación", añadió sin dar más detalles.

Colonos israelíes queman viviendas y coches de palestinos cerca de Belén Decenas de colonos israelíes, que residen ilegalmente en Cisjordania ocupada, quemaron este lunes tres viviendas y diversos vehículos en la aldea de Jabaa, al suroeste de la ciudad palestina de Belén. Según informó a la agencia Wafa el jefe del consejo de esta aldea, Dhiab Mashaleh, grupos de colonos les atacaron, incendiaron tres casas y otros tres vehículos, además de una caravana. Los vecinos fueron quienes apagaron los fuegos sin que hubiera heridos, más allá de los daños materiales. Por su parte, en un comunicado, el Ejército israelí dijo que policías y soldados habían sido desplegado en Jabaa tras ser informados de que "decenas de civiles israelíes habían incendiado y vandalizado casas y vehículos en la zona".

Ben Gvir pide asesinar a cargos palestinos y detener a Abbas si se aprueba la propuesta de resolución de EEUU El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha abogado este lunes por reanudar los asesinatos selectivos de altos cargos palestinos y detener al presidente palestino, Mahmud Abbas, y ponerlo en aislamiento si se aprueba la propuesta de resolución presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que abre la puerta, según Ben Gvir, a la creación de un estado palestino. "Si aceleran en el reconocimiento del estado terrorista palestino y la ONU reconoce un estado palestino, se deberían ordenar asesinatos selectivos de altos cargos de la Autoridad Palestina, que son terroristas a todas luces", ha afirmado Ben Gvir durante un encuentro del grupo parlamentario de Poder Judío retransmitido por la televisión de la Knesset o Parlamento israelí. También ha emplazado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a detener a Abbas y ponerlo en aislamiento. "Ya hay una celda de aislamiento lista para él en la cárcel de Ketziot", ha advertido.

Israel mata a un comandante de un grupo armado gazatí en una operación encubierta Las Brigadas Nasser Saladino, brazo armado de los Comités de Resistencia Popular, han informado este lunes de que Israel ha matado a uno de sus comandantes en la Franja de Gaza, Wasim Abdulbasit Abdul Hadi, alias Abú al Abed, en una operación encubierta. Por el momento Israel no ha informado sobre ninguna operación relacionada con este incidente pese a que es habitual que el Ejército israelí dé cuenta sobre este tipo de acciones.