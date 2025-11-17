Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Tusk denuncia un sabotaje contra el sistema ferroviario de Polonia tras la explosión de una vía

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje contra el sistema ferroviario del país, después de que se haya registrado una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin.

Tusk ha escrito en su cuenta de X que "lamentablemente, se confirmaron los peores temores" y "se produjo un acto de sabotaje en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika", tal y como ya sospechó en la víspera, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.

"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", ha detallado el primer ministro polaco.