Estados Unidos
Nuevos correos electrónicos de Epstein podrían revelar más vínculos con Donald Trump
EFE
Washington
La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.
Los nuevos hallazgos fueron compartidos este miércoles por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- La inteligencia artificial es fantástica, pero los ahorros del banco no pueden estar en manos de una máquina
- Paciente murciana de cáncer de mama: 'Me dijeron que la prueba era negativa y meses después tenía un cáncer en estadio 2
- Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos
- Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Alhama de Murcia durante una semana