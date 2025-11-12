Ucrania
El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia por sospechas de corrupción
Herman Galushchenko, implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional
EFE
El Gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones en una sesión de urgencia celebrada a primera hora de este miércoles al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional destapada este lunes por la agencia anticorrupción del país.
"Hoy por la mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Gobierno. Hemos tomado la decisión de apartar a Herman Galushchenko del desempeño de sus funciones como ministro de Justicia", ha escrito en su cuenta de X la primera ministra, Yulia Sviridenko.
El Parlamento inició el lunes las gestiones para el cese de Galushchenko, que según una investigación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) participó siendo ministro de Energía en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, adjudicó a compañías privadas.
La hasta ahora viceministra Liudmila Sugak asumirá las funciones de Galushchenko, que desempeñó hasta el pasado julio las funciones de ministro de Energía.
Según dijo ayer en el tribunal un fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), el supuesto jefe de la trama, el exsocio del presidente Volodímir Zelenski y propietario del 50 % de la productora que éste fundó, el empresario Timur Mindich, tenía influencia directa sobre Galushchenko y sobre el entonces ministro de Defensa y actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional Rustem Umérov, que además ha encabezado el equipo negociador de Ucrania en los últimos contactos con Rusia.
