Macron recibe en París a Mahmud Abás para abordar la implementación del alto el fuego en Gaza

Un mes y medio después de que Francia reconociera al Estado de Palestina, Emmanuel Macron recibirá este martes en el Palacio del Elíseo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la plena implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Esta reunión se enmarca en el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y en el trabajo realizado para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Próximo", declaró el Palacio del Elíseo en un comunicado de prensa, en el que detalló que ambos líderes trabajarán en las próximas etapas del plan de paz relacionadas especialmente con la "seguridad, gobernanza y reconstrucción" con el fin de "prepararse para la etapa posterior al conflicto".

Según adelantó el Elíseo, Macron aprovechará el encuentro para reiterar la necesidad de garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza y avanzar en la reforma de la Autoridad Palestina. Además, anunciará el aumento de la contribución de Francia en la consolidación del alto el fuego y a la reconstrucción del territorio palestino.

Fuentes del Elíseo precisaron que el presidente mantiene sobre la mesa la idea de celebrar este noviembre una conferencia en Egipto sobre estos temas, aunque aún falta concretar la fecha y la confirmación por algunas de las partes.

En relación a la llamada fuerza de estabilización, Francia ya ha enviado a tres oficiales para evaluar la implicación que debería tener en fuerza, misión a la que se sumarán en los próximos días varios diplomáticos y un general de la Gendarmería. Para el Gobierno francés, el apoyo debe centrarse principalmente en reforzar las fuerzas de seguridad palestinas mediante su formación.

Reforzar la solución de dos Estados

Emmanuel Macron siempre se ha mostrado partidario de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, "que vivan el uno junto al otro en paz y en seguridad". Aunque muchos son escépticos con esta propuesta, el presidente francés reafirmará su compromiso durante la reunión con Abás, especialmente ahora, cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, tras dos años de guerra.

En encuentro entre Macron y Abás llega en un momento frágil de este conflicto, cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que una fuerza internacional sería desplegada en Gaza "muy pronto".