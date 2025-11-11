En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La Inteligencia rusa ha asegurado haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania admite la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado este lunes la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos que quedan en la provincia gran parte ocupada por Rusia de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos. Las autoridades ucranianas han informado de que las fuerzas rusas han utilizado las "condiciones meteorológicas adversas" para intensificar con éxito sus intentos de acceder a Pokrovsk, enclave minero e industrial, fundamental para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.
El ejército ruso asegura haber logrado importantes avances en los bastiones de Pokrovsk y Kúpiansk
El Ejército ruso dijo hoy haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), además de capturar nuevas localidades en la región de Zaporiyia. Según el parte de guerra las unidades rusas tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbás. En el marco de esos avances, destacamentos rusos se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk.
Zelenski conmemora el tercer aniversario de la recuperación de Jersón
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conmemoró este martes con un mensaje publicado en sus redes sociales el tercer aniversario de la recuperación, por parte del Ejército ucraniano, de la ciudad de Jersón, situada en el sur de Ucrania y que había sido conquistada por Rusia en los primeros días de la guerra. "En noviembre de 2022 nuestras banderas azules y amarillas, que la gente había escondido durante meses, volvieron a ondear en las calles de Jersón. Recordamos aquella alegría, aquellas lágrimas, aquellos abrazos", escribió Zelenski, que recordó que la ciudad es bombardeada a diario por las fuerzas rusas que siguen controlando la parte de la región homónima en la margen oriental del río Dniéper.
Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras una nueva noche de ataques de Rusia contra Ucrania
Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".
Moscú dice haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate y estrellarlo en una base de la OTAN en Rumanía
La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia para esterllarlo en la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía. "El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", reza el comunicado publicado en la web de la agencia.
Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo tres millones de dólares (2,6 millones de euros).
Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexio
Ucrania investiga una trama de corrupción "a gran escala" en el sector energético
Las agencias anticorrupción de Ucrania han anunciado este lunes una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción a gran escala en el sector energético y, por el momento, han registrado las oficinas de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom, en medio de las restricciones al suministro eléctrico tras los ataques rusos de los últimos días.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han indicado que una "organización criminal" blanqueaba dinero desde una oficina en la capital, Kiev, inmueble que pertenecía al exparlamentario y empresario ucraniano Andréi Derkach, que actualmente es senador ruso.
Rusia implementa un sistema de verificación de tarjetas SIM para luchar contra los ataques con drones
Todas las personas que lleguen a Rusia tendrán que pasar por un proceso de verificación de sus tarjetas SIM como parte de las medidas implementadas en el país para luchar contra ataques ucranianos con drones, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Digital.
El mecanismo comenzó a funcionar en modo de prueba este mismo lunes, señalaron las autoridades.
Los usuarios de teléfonos móviles que lleguen del extranjero recibirán notificaciones por SMS sobre el bloqueo, junto con información sobre cómo desbloquear las comunicaciones.
La UE denuncia que Putin sigue "aterrorizando" Ucrania
La Unión Europea ha denunciado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue "aterrorizando" Ucrania con sus continuos ataques contra infraestructuras energéticas, apuntando a la aplicación de más sanciones para que Moscú cese la agresión y se siente a negociar la paz con Kiev.
"Una vez más, Putin continúa aterrorizando a los ucranianos. Lo que hemos visto con estos ataques es que está dirigiendo sus ataques contra infraestructuras energéticas críticas, incluidas subestaciones que suministran energía a plantas nucleares", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde la capital comunitaria.
Tusk defiende redoblar la ayuda a Ucrania: "Si pierde la guerra, la situación de Polonia será mucho peor"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha insistido este lunes en que el país mantenga el rumbo y refuerce la ayuda militar a Ucrania ante la agresión rusa, advirtiendo de las graves consecuencias que tendría para Varsovia que Ucrania perdiera la guerra.
"Debemos concentrarnos en ayudar a Ucrania, porque si pierde la guerra, la situación de Polonia cambiaría radicalmente a peor. Aunque también aquí soy moderadamente optimista: no hay ninguna razón objetiva para que Ucrania tenga que perder", ha asegurado el jefe del Gobierno polaco en una extensa entrevista concedida al diario 'Gazeta Wyborcza'.
A un día de la celebración de la independencia de Polonia tras la restauración de la soberanía polaca en 1918, Tusk ha asegurado que la guerra a gran escala en Ucrania evidencia que la "terrible crisis" no es solo una amenaza, sino también una oportunidad geopolítica para Polonia, que "por muchas razones, es un país clave" en este contexto.
