Un avión militar turco con 20 pasajeros se estrella en Georgia tras despegar de Azerbaiyán

Un avión militar de transporte turco, con 20 pasajeros a bordo, se estrelló en la vecina Georgia tras haber despegado de Azerbaiyán, otro país vecino, con destino a Turquía, informó este martes el Ministerio de Defensa en Ankara.

"Los equipos georgianos de búsqueda y rescate llegaron a los restos del avión a las 17:00 (14:00 GMT). Los restos han sido asegurados para su examen por parte de nuestro equipo de investigación de accidentes", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

"Nuestro equipo de investigación de accidentes se dirige actualmente a la zona. La causa del accidente será determinada por ese equipo tras un examen detallado de los restos", agregó la nota, emitida este martes por la tarde.

En torno a las 23:00 hora local (20:00 GMT) las autoridades aún no habían dado más detalles sobre el número de posibles víctimas en el siniestro.

Las televisiones turcas transmitieron durante todo el día imágenes del accidente, sin dar más detalles sobre posibles víctimas ni tampoco sobre la carga.

"Si Dios quiere, superaremos esta tragedia con las mínimas pérdidas posibles. Que Dios tenga misericordia de nuestros mártires", dijo el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, durante un discurso en Ankara.

Según medios turcos, la aeronave siniestrada era un Lockheed C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Este tipo de avión, de servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga, en función de su versión.