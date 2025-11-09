Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

El Parlamento de Israel acelera la agenda más radical de Netanyahu: pena de muerte, control de medios y trabas a la justicia La maquinaria legislativa avanza a toda velocidad en Israel. Hace unas semanas dio inicio la sesión de invierno, la última de la actual Knesset, el Parlamento israelí, antes de las próximas elecciones, previstas inicialmente para el mes de octubre, aunque no se descarta un adelanto. En el estrado y en las calles, los partidos políticos han sacado toda su artillería para empezar a convencer a su electorado. Desde el pleno legislativo, avanzan con proyectos de ley que pueden transformar el país, como la de la pena de muerte para palestinos acusados de terrorismo, o una nueva regulación de los medios de comunicación que los pondría bajo control del Gobierno. (Seguir leyendo)

Colonos israelíes apalean a varios palestinos en el sur de Cisjordania Grupos de colonos israelíes en Cisjordania agredieron en distintas aldeas a lo largo del enclave este domingo a la población palestina, causando varios heridos que se suman a los dejados por las redadas de los soldados en este territorio. Al menos cuatro personas fueron heridas en Masafer Yatta, un conjunto de aldeas beduinas en el sur de Cisjordania. En Umm al Jeir, objetivo habitual de estas agresiones, los colonos atacaron e hirieron con palos a un anciano y a un joven identificado como Ahmed Hadalin, según compartió en sus redes sociales el hermano de este, Alaa.

El Gobierno de Israel Israel dice que no habrá tropas turcas en Gaza "ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro" La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó este domingo, después de que la Fiscalía turca emitiera una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que "no habrá tropas turcas sobre el terreno (en Gaza) ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro". Preguntada por la decisión de la Fiscalía turca y si Israel permitirá que haya tropas de este país en la llamada 'fuerza internacional de estabilización' que se pretende crear en la Franja de Gaza, de acuerdo al plan de alto el fuego en vigor, Bedrosian aseguró que sus soldados no formarán parte de ella.

Israel recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que podría ser del exmilitar muerto en 2014 Israel confirmó este domingo haber recibido, con mediación de la Cruz Roja, el cuerpo de un rehén entregado por Hamás en Gaza que podría corresponderse -una vez sea identificado- con el del exteniente Hadar Goldin, muerto durante la ofensiva bélica israelí de 2014. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel", confirmó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Cancelada la sesión de mañana del juicio contra Netanyahu a petición del primer ministro para asistir a "reuniones diplomáticas urgentes" El Tribunal del Distrito de Jerusalén canceló este domingo, a petición del mandatario, la primera de las sesiones programadas para la semana que viene del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según ha recogido la emisora pública israelí, Kan, los abogados del primer ministro solicitaron la suspensión de comparecencia de mañana, lunes, a fin de que Netanyahu pudiera asistir a "reuniones diplomáticas urgentes".

Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano Al menos una persona murió este domingo en un ataque con dron efectuado por Israel contra un vehículo que transitaba por una carretera en el sur de Líbano, en medio de una intensificación de este tipo de acciones del Estado judío pese a la tregua que entró en vigor en noviembre del año pasado. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que "el ataque enemigo israelí" tuvo lugar en la carretera que conecta las localidades meridionales de Al Sawana y Jirbet Selm, y provocó "el martirio de un ciudadano", sin aportar más detalles.

Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino Yifat Tomer-Yerushalmi, la exfiscal militar israelí imputada por filtrar la grabación de los abusos sexuales cometidos por soldados israelíes contra un preso palestino, ha sido evacuada a un hospital después de que los servicios de emergencias fueran alertados de una sobredosis con medicamentos. Tomer-Yerushalmi ha sido trasladada al Hospital Ichilov, en Tel Aviv, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet. Los servicios de emergencia indicaron que estaba consciente al ser evacuada y los médicos informaron de que su vida no corre peligro. Las autoridades investigan ya si se trató de un intento de suicidio.

Egipto y Catar piden definir el mandato y los poderes de una fuerza internacional en Gaza Egipto y Catar, mediadores de la guerra en la Franja de Gaza junto a Estados Unidos, pidieron este domingo definir el mandato y los poderes de la Fuerza de Estabilización Internacional en el enclave palestino cuyo despliegue se está discutiendo en Nueva York. La petición fue realizada durante una llamada telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcio, Badr Abdelaty, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdelrahmán, para abordar la situación del alto el fuego en Gaza, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto.

El ataque de un dron israelí mata a un palestino en Gaza El Ejército israelí mató este domingo a un palestino en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lo que aumenta a al menos 242 los fallecidos desde el inicio del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre. La víctima falleció tras el ataque de un dron, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, sin añadir más detalles. El Ejército israelí tampoco se ha pronunciado al respecto, pero fuentes locales localizan el ataque en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.