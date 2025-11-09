Detenido el líder del partido conservador japonés NHK por presunta difamación de un legislador que se suicidó

La Policía japonesa arrestó este domingo al controvertido político Takashi Tachibana, líder del Partido para Proteger al Pueblo de la NHK, más conocido como Partido de la NHK, por presuntamente difamar a un legislador local de Hyogo que se suicidó en enero.

Tachibana, de 58 años, fue detenido por la policía de la prefectura occidental de Hyogo, acusado de difundir información falsa sobre Hideaki Takeuchi, miembro de la asamblea prefectural de Hyogo, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

La policía dijo que el dirigente afirmó en diciembre pasado que Takeuchi estaba "siendo interrogado por la policía" y, al mes siguiente, que el legislador "sería arrestado", algo que las autoridades desmintieron en su momento, lo que provocó que Tachibana se disculpara, según Kyodo.

Takeuchi había integrado un comité que investigó acusaciones de abuso de poder contra el entonces gobernador de Hyogo, Motohiko Saito. El legislador renunció a su puesto parlamentario tras ser objeto de ataques en línea y se quitó la vida en enero.

La viuda de Takeuchi presentó una denuncia penal contra Tachibana en junio, mientras se desconoce, por el momento, si Tachibana ha admitido las acusaciones.

El político arrestado tenía previsto ofrecer el lunes una rueda de prensa para anunciar su candidatura a la alcaldía de Ito, en la prefectura de Shizuoka.

Perfil controvertido

Tachibana es un controvertido activista, periodista y político, fundador del Partido de la NHK, una formación que nació para oponerse al pago de la tasa obligatoria de licencia de la citada cadena local. Su partido tiene un escaño en la Cámara de Consejeros, también conocida como Cámara Alta de la Dieta, y Tachibana forma parte de un grupo parlamentario liderado por el gobernante Partido Liberal Democrático.

En marzo pasado, resultó herido leve durante una manifestación frente al Ministerio de Finanzas en Tokio, cuando un hombre lo atacó con un objeto similar a un machete mientras se fotografiaba con simpatizantes.