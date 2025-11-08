Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Si bien la zona cercana a Pokrovsk, que incluye la ciudad satélite de Mirnograd, representa aproximadamente solo el 5 % de toda la línea del frente, la mayor parte de los esfuerzos de Rusia se han centrado en ella.
Eso demuestra la desmesurada importancia de esta ciudad relativamente pequeña para Moscú, argumentó Oleksandr Kovalenko el sábado en nombre del Grupo de Resistencia Informativa.
“Su captura, tras un año de intentos fallidos, se ha convertido en una cuestión de reputación para Rusia”, subrayó, señalando que el ejército invasor ha concentrado a 150.000 soldados para capturarla antes de finales de 2025.
Ucrania y Rusia luchan en Pokrovsk
La conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de controlar toda la región oriental de Donetsk, pero Ucrania rehúsa retirar a sus tropas de allí tanto por razones militares como para no proyectar ante Estados Unidos una imagen de debilidad.
A pesar de la superioridad numérica de Rusia, las fuerzas ucranianas mantienen el control del norte de la ciudad y contraatacan contra los distritos del sur que están cayendo cada vez más bajo control ruso, según los últimos informes de analistas militares ucranianos.
Rusia incapacita todas las centrales térmicas de la operadora Centrenergo
La operadora estatal ucraniana Centrenergo ha confirmado este sábado que sus tres centrales térmicas en el país han dejado de operar a raíz del ataque lanzado por Rusia esta pasada noche.
Centrenergo opera tres centrales, la de Vuglehirska (en la región de Donetsk), Trypilska (en la región de Kiev) y Zmiivska (en la región de Járkov). La central de Vuglehirska, según medios ucranianos, fue conquistada por Rusia en julio de 2022, a los pocos meses de invadir Ucrania.
Las otras dos han sido atacadas en varias ocasiones desde entonces. La de Zmiivska, de hecho, llegó a quedar destruida la pasada primavera.
Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
No hay dudas entre la oposición cubana, ni entre las autoridades de Ucrania, el país atacado por Rusia en 2022 que mantiene en sus cárceles a decenas de mercenarios cubanos reclutados por Moscú. Semejante "tráfico humano", tal y como lo definen, no podría hacerse jamás sin que las autoridades de La Habana no hicieran la "vista gorda", y evidentemente sin la colaboración, directa o indirecta, de la gigantesca embajada del Kremlin, apodada 'la Torre de Control' por los lugareños por su peculiar forma, que emerge entre los edificios en el litoral occidental de la urbe. Las autoridades de Kiev, por su parte, acaban de anunciar el cierre de su legación en la isla caribeña debido al apoyo del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a Rusia, pero en especial por ignorar el "reclutamiento masivo de mercenarios cubanos" para guerrear en su territorio nacional en el bando del "enemigo". (Seguir leyendo)
Zelenski pide a los europeos aumentar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles. "Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook. "Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando.
Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".
Al menos seis muertos por ataques rusos contra varias regiones ucranianas
Las fuerzas invasoras rusas han lanzado ataques contra diversas regiones ucranianas en las últimas horas dejando al menos seis personas muertas, varios heridos y daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas. En las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya en los que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas. Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka. Un total de 560 drones de distintos tipos atacaron distintos municipios y también hubo seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.
Habla Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Hungría para encontrar una solución a la guerra de Ucrania pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin. "Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest", aseguró Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Sistema antidrones en Polonia
El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó este viernes que su país ha recibido y desplegado sistemas antidrones estadounidenses Merops en el marco de la cooperación aliada para proteger el flanco Este de la OTAN. En un mensaje publicado en la plataforma X, el ministro dijo que "estos sistemas mejorarán las capacidades nacionales para detectar y neutralizar drones" y añadió que "la cooperación con los aliados está dando resultados tangibles".
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que el Ejército de su país ha establecido en 314 el número de soldados rusos que han conseguido entrar en la disputada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. "En la misma ciudad, en su interior, hay, según los datos de los militares, 314 rusos", declaró Zelenski, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
