En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Hamás encuentra en Rafah el cuerpo del rehén Hadar Goldin
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperaron este sábado en Rafah (sur de Gaza) el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014 y el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado en el 7 de octubre de 2023, anunció un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.
Este alto cargo dijo también a Al Jazeera haber hallado seis cadáveres más en el lugar en que encontró a Goldin, aunque no identificó ninguno como perteneciente a otros rehenes.
Israel retiene a civiles palestinos sin cargos en una prisión subterránea donde no ven la luz del día
Privados de la luz del día durante meses, sin noticias del exterior y con apenas comida para sobrevivir. Estas son las condiciones a las que se enfrentan los prisioneros palestinos recluidos en Rakefet, una cárcel subterránea situada dentro del complejo de máxima seguridad de Ramla, al sureste de Tel Aviv, según ha revelado una investigación del diario británico The Guardian. (Seguir leyendo)
La ONU constata un récord de casi 270 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado 264 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante el pasado mes de octubre, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo, en 2006, de los registros históricos de este departamento de la ONU.
El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha advertido de un "acusado aumento de la violencia colonial contra los palestinos, tanto en frecuencia como en gravedad", en particular desde el comienzo a finales de agosto de la temporada de recogida de aceitunas en Cisjordania, uno de los pilares de la deteriorada economía palestina.
Israel asegura haber matado a dos milicianos de Hizbulá en un bombardeo en Líbano
El Ejército israelí aseguró haber matado este sábado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, grupo armado afiliado a Hizbulá, en un bombardeo en la localidad de Shebaa, al sur de Líbano y a menos de dos kilómetros de la frontera con Israel. "El ejército atacó el área de Shebaa, en el sur de Líbano, eliminando a dos terroristas de la organización terrorista Brigadas de Resistencia Libanesa, que opera bajo la dirección de la organización terrorista Hizbulá", recoge el comunicado castrense.
Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 69.000, según Hamás
El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado. "Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025", informó un comunicado, que cifra el total en 69.169.
Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef
El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado. "El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300", recoge el comunicado.
Colonos israelíes hieren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania
Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas paramédicos y periodistas, durante un ataque de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), según informaron a EFE testigos de la agresión y reportó la Media Luna Roja Palestina. "Es la primera vez que veo bárbaros. Están locos. Atacan a todos, la periodista se agachó, basta, resultó herida. Y aun así la atacaron una y otra, y otra, y otra vez", explicó a EFE uno de los testigos del ataque, Munthar Amira, en mensajes de audio.
Entre los heridos está la periodista de la agencia Reuters Ranin Sawaftah, la única según este testigo que sufrió una paliza a manos de los colonos. Los demás heridos, al menos ocho según ha podido comprobar EFE a través de las imágenes del hospital y el lugar de los hechos, sufrieron golpes con piedras lanzadas por los colonos.
Israel confirma la identidad del último cuerpo entregado por Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado este sábado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y que fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Tras completar el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional Médico Forense, en cooperación con la Policía y de Israel, representantes del Ejército han informado a la familia de la identidad del rehén, cuyo cuerpo ha vuelto a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.
Premier Tech deja de ser copatrocinador principal del equipo ciclista israelí
La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.
"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.
"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.
Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se ha reunido este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, durante el encuentro, le ha pedido que su gobierno reconozca el Estado palestino.
La reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, donde fue recibido por un piquete de honor.
La ocasión le sirvió a Abás para renovar la petición a Italia de que reconozca el Estado palestino para proteger la solución de los dos estados con Israel en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, según la agencia oficial palestina Wafa.
