Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque con drones registrado este jueves en la región rusa de Volgogrado, situada en la zona sur del país, ha dejado al menos un muerto
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Suecia y Ucrania firman una declaración de intenciones para desarrollar armas de forma conjunta
Los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y Ucrania, Denís Shmigal, firmaron este jueves en Estocolmo una declaración de intenciones para desarrollar armas de forma conjunta en territorio ucraniano.
El acuerdo establece la creación de un centro de innovación en Kiev en el que colaborarán personal sueco y ucraniano, aunque sin fecha fija.
"Tan pronto como sea posible", dijo en rueda de prensa Shmigal, quien señaló que ya existen acuerdos entre empresas de ambos países, aunque evitó dar más detalles "porque si digo el nombre de las firmas ucranianas, los rusos destruirían sus instalaciones".
Zelenski volverá a España próximamente para reunirse con Sánchez
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volverá próximamente a España donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que será su segunda visita oficial a Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano.
Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano pero no han avanzado la fecha "por motivos de seguridad", tal y como suele ocurrir con los desplazamientos internacionales del líder ucraniano, dada la permanente amenaza rusa desde la invasión.
Putin y Trump amenazan con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha amenazado con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares después de que el líder de EE.UU., Donald Trump, ordenara reanudar dichas pruebas en medio de la tensión estratégica entre ambas superpotencias. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó hoy a Occidente de "histeria militarista antirrusa" por su reacción al anuncio de Putin, que planteó el miércoles al Gobierno ruso la conveniencia de reanudar las pruebas nucleares.En apenas dos semanas Rusia y Estados Unidos han pasado de convocar una cumbre en Budapest a plantearse la posibilidad de regresar al órdago nuclear como forma de hacer política, algo que Moscú y Washington no hacían desde 1990 y 1992, respectivamente. Trump ya había demostrado en agosto que no se tomaba a la ligera las amenazas de Moscú cuando ordenó el despliegue de un submarino atómico cerca de las costas rusas después de que el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, sugiriera en las redes sociales un posible apocalipsis nuclear. Ambas potencias consideran obsoleto el actual sistema de control de armamento estratégico, ya que no incluye a China, pero tampoco a Francia y el Reino Unido, Corea del Norte, India, Pakistán o Israel, los integrantes del oficioso club nuclear.
Ucrania dice haber expulsado a los rusos del norte de Kúpiansk, donde siguen los combates
El Ejército ucraniano ha expulsado a las tropas rusas del norte de la ciudad de Kúpiansk, donde los combates continúan y la situación cambia constantemente, según declaró a la televisión ucraniana el portavoz de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Víktor Tregúbov. “A día de hoy, ha habido una serie de contraataques en la parte norte de la ciudad, los rusos han sido expulsados, pero la situación sigue siendo precaria”, dijo el portavoz militar, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform. Tregúbov explicó que la táctica rusa en Kúpiansk es, como en otros lugares del frente como Pokrovsk, infiltrar en las ciudades a grupos pequeños que posteriormente se esconden en edificios hasta agruparse con otros destacamentos y presentar batalla cuando cuentan con suficientes efectivos. Tregúbov también hizo referencia a la situación en la ciudad de Vovchansk, situada, igual que Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov, fronteriza con Rusia. Vovchansk, explicó, está completamente destruida y los rusos tratan de expulsar a los ucranianos del sur del municipio. También este jueves, el Ministerio de Defensa ruso había pronosticado que Kúpiansk -un nudo ferroviario con una población de preguerra de 26.000 personas- sería tomada por las fuerzas rusas en una semana.
Rusia asegura haber frustrado tres intentos de abrir paso a unidades ucranianas cercadas
Las tropas rusas frustraron tres intentos de la fuerzas ucranianas de desbloquear las unidades cercadas en la zona de la ciudad de Kúpiansk, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "En la zona de la localidad de Kúpiansk, en la región de Járkov, las unidades de asalto del 6.º ejército continúan aniquilando al grupo enemigo cercado", se afirma en el parte castrense. Según Defensa, las tropas rusas repelieron tres ataques de unidades de la 144ª Brigada Mecanizada, la 92ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 15ª Brigada de la Guardia Nacional con el objetivo de "desbloquear las formaciones ucranianas cercadas". Este jueves una fuente castrense rusa afirmó que esperan completar la captura de Kúpiansk en el plazo de una semana. "Confío en que la ciudad estará completamente liberada la próxima semana", declaró un comandante ruso en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa del país. Señaló que solo en las últimas 24 horas las fuerzas rusas expandieron su control sobre decenas de edificios de la urbe, por lo que aún quedan cerca de 130 edificios en poder de los ucranianos.
Un vídeo publicado por Ucrania sugiere que Rusia no controla el centro de Pokrovsk
Un vídeo publicado el miércoles por el Ejército ucraniano en el que se ve a sus soldados alzar una bandera de Ucrania en el Ayuntamiento de Pokrovsk indica que las fuerzas de Rusia controlan menos zonas de esa ciudad de las que dan por conquistadas blogueros militares rusos, según un análisis de la plataforma ucraniana dedicada al estudio de la guerra DeepState. "El vídeo confirma que la ciudad no está rodeada ni bajo control del enemigo; la mayor parte de Pokrovsk es una zona gris (en disputa)", en la que tanto los rusos como los ucranianos mantienen algunas posiciones, según el análisis de DeepState publicado este jueves. El Ayuntamiento de Pokrovsk está situado aproximadamente un kilómetro al sur de la estación de trenes. Canales militares de Telegram rusos como el popular Rybar dan la zona en la que se encuentran la estación y el consistorio como controlada por completo por Rusia.
Rusia asegura que decenas de militares ucranianos se han rendido en Pokrovsk
El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este jueves que decenas de militares ucranianos que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, se han rendido al verse completamente rodeados y aislados en el marco de los enfrentamientos. "Los soldados ucranianos se entregaron a los militares rusos de manera voluntaria porque fueron abandonados por sus comandantes y no podían seguir aguantando los ataques de los drones y el fuego de artillería", ha indicado el Ministerio en un comunicado. En este sentido, ha aclarado que los militares, ahora prisineros de guerra del Ejército ruso, "dijeron que cada día aumentaba la cifra de militares heridos, que no pueden recibir tampoco medicamentos" en esta zona, situada en la provincia de Donetsk. Uno de los militares afectados, identificado como Gennadi Chernadchuk, ha señalado que había unos 300 soldados atrapados, "sin ningún lugar al que ir y sin alimentos, agua o omunición". "Estabamos escondidos donde podíamos; no había adónde ir", ha aclarado, según recoge el texto.
Ucrania neutraliza 108 drones rusos y anuncia nuevos golpes al sector energético de Rusia
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 108 de los 135 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra su territorio, al tiempo que Kiev anunció nuevos ataques exitosos contra una central eléctrica y una refinería en territorio enemigo. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 27 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia no fueron interceptados y cayeron en trece localizaciones distintas no especificadas por ese componente del Ejército ucraniano. Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dio a entender con el estilo críptico y sarcástico con el que anuncia los ataques del Ejército ucraniano a infraestructuras en Rusia que dos importantes instalaciones del sistema energético del enemigo fueron alcanzadas durante la noche. “Región de Kostromá de la Federación Rusa, la central eléctrica ha tenido una mala noche. También se ha incendiado algo en la refinería de Lukoil en Volgogrado”, escribió Kovalenko en su canal de Telegram.
Al menos un muerto por un ataque con drones en Volgogrado, en el sur de Rusia
Un ataque con drones registrado este jueves en la región rusa de Volgogrado, situada en la zona sur del país, ha dejado al menos un muerto, según han informado las autoridades localesUn civil, un hombre de 48 años, murió a causa de la metralla del bombardeo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos", ha señalado en Telegram su gobernador, Andrei Bocharov, según recoge la agencia de noticias Interfax. El ataque ha impactado contra un edificio residencial de 24 plantas, dañando balcones y rompiendo ventanas entre otros desperfectos. Además, la caída de escombros ha provocado un incendio en una "zona industrial" del distrito de Krasnoarmeisk, por lo que se han desplegado dotaciones de bomberos.
Un conductor del convoy de Angelina Jolie fue interceptado por reclutadores en Ucrania
Uno de los conductores del convoy en el que la actriz estadounidense viajó a la ciudad ucraniana de Jersón fue interceptado por reclutadores y llevado a un centro militar para verificar si estaba al día con sus obligaciones con el ejército, informó este miércoles el Mando de las Fuerzas Terrestres ucranianas a la agencia de Kiev Unián.
El incidente, que se produjo el martes, ocurrió en la región de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania y vecina de la parcialmente ocupada Jersón, a la que se dirigía la comitiva.
Al pasar por un control en la carretera, los reclutadores comprobaron que uno de los conductores -nacido en 1992 y obligado, por tanto, a registrarse para poder ser llamado a filas- no tenía los documentos necesarios.
