Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Suecia y Ucrania firman una declaración de intenciones para desarrollar armas de forma conjunta

Los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y Ucrania, Denís Shmigal, firmaron este jueves en Estocolmo una declaración de intenciones para desarrollar armas de forma conjunta en territorio ucraniano.

El acuerdo establece la creación de un centro de innovación en Kiev en el que colaborarán personal sueco y ucraniano, aunque sin fecha fija.

"Tan pronto como sea posible", dijo en rueda de prensa Shmigal, quien señaló que ya existen acuerdos entre empresas de ambos países, aunque evitó dar más detalles "porque si digo el nombre de las firmas ucranianas, los rusos destruirían sus instalaciones".