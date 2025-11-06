Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a una persona en un nuevo bombardeo perpetrado contra un vehículo en el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de un año, pactado tras unos trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "un ataque del enemigo israelí contra un vehículo en la localidad de Burj Rahal, en Tiro, ha causado el martirio de un ciudadano y herido a otro ciudadano", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el vehículo ha sido alcanzado cerca de varias escuelas, lo que ha causado pánico entre los alumnos presentes y ha llevado a los padres de varios de ellos a acudir a estos centros para trasladarlos a sus casas por motivos de seguridad.