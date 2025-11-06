En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Bombardeos en Líbano
Israel bombardeó este jueves cinco localidades del sur del Líbano tras pedir la evacuación de una serie de edificios que asegura contenían infraestructura perteneciente al grupo chií Hizbulá, lo que causó al menos un herido. Cazas israelíes alcanzaron un edificio en Tayr Debba, otro en Taybeh, donde se registraron daños significativos en diversas viviendas cercanas; una casa en Aita al Jabal y un cuarto inmueble en Zawtar al Shariqiyah que quedó "destruido", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).
Los movimientos de Trump
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha revelado este jueves que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. "Los Acuerdos de Abraham son importantes. Esta noche vuelo de vuelta a Washington porque vamos a anunciar que otro país se va unir", ha dicho Witkoff durante una entrevista en el America Business Forum que se celebra en la ciudad estadounidense de Miami, sin dar detalles sobre qué país será el que se sume.
La postura de Países Bajos
Un tribunal de Países Bajos ha dado este jueves la razón al Estado neerlandés y ha descartado que el Gobierno tenga que suspender las exportaciones comerciales o de armamento a Israel por la ofensiva contra la Franja de Gaza, tal y como pedía un grupo de más de una decena de organizaciones. La Justicia ha indicado ahora que el Estado "no está obligado a tomar medidas adicionales contra Israel por la situación en Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados", según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.
Hizbulá rechaza su desarme y pide al presidente de Líbano "centrarse en el alto el fuego" con Israel
El partido-milicia libanés Hizbulá ha pedido este jueves al presidente libanés, Joseph Aoun, al primer ministro, Nawaf Salam, y al presidente del Parlamento, Nabih Berri, "centrarse en garantizar el alto el fuego" con Israel en vez de insistir en el desarme del grupo. En una misiva dirigida a los tres cargos más altos de Líbano, Hezbolá ha pedido "concentrarse" en este asunto en vez de "ser arrastrado a negociaciones políticas con el enemigo sionista". "La decisión del Gobierno respecto al monopolio de las armas permite a Israel explotar la situación y hacer del desarme una condición para poner fin a sus violaciones del alto el fuego", ha matizado. .
El Ejército de Israel mata a un adolescente palestino en una operación militar en Cisjordania
Las autoridades palestinas han afirmado este jueves que el muerto el miércoles por disparos del Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Yenín es un adolescente de 15 años, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraran tras el suceso que sus fuerzas abrieron fuego contra "un terrorista que lanzó un artefacto explosivo" contra ellas durante una incursión en la zona. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado que el fallecido es Murad Fauzi abú Seifen, de 15 años, antes de agregar que "fue tiroteado por las fuerzas de la ocupación en la localidad de Al Yamun", al oeste de Yenín, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas.
Israel identifica el cuerpo recibido de Hamás como el estudiante tanzano Joshua Luito Mollel
El Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel identificó este jueves el cadáver entregado anoche por Hamás como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel, según informó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. "Representantes del Ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia del rehén fallecido, Joshua Luito Mollel, un estudiante tanzano secuestrado en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, que su ser querido había sido devuelto a Israel y que su identificación se había completado", reza el comunicado.
Los rehenes
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que el Ejército y el Shin Bet (la agencia de seguridad interior) han recibido de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar", recoge la nota.
Bombardeos en Líbano
El Ejército de Israel ha matado este miércoles a una persona en un nuevo bombardeo perpetrado contra un vehículo en el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de un año, pactado tras unos trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "un ataque del enemigo israelí contra un vehículo en la localidad de Burj Rahal, en Tiro, ha causado el martirio de un ciudadano y herido a otro ciudadano".
El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego
El Ejército de Israel ha matado este miércoles a una persona en un nuevo bombardeo perpetrado contra un vehículo en el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de un año, pactado tras unos trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "un ataque del enemigo israelí contra un vehículo en la localidad de Burj Rahal, en Tiro, ha causado el martirio de un ciudadano y herido a otro ciudadano", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el vehículo ha sido alcanzado cerca de varias escuelas, lo que ha causado pánico entre los alumnos presentes y ha llevado a los padres de varios de ellos a acudir a estos centros para trasladarlos a sus casas por motivos de seguridad.
La violencia de soldados y colonos israelíes aumenta a niveles de récord en la Cisjordania ocupada
En cualquier rincón de la Cisjordania ocupada se esconden historias trágicas. Son relatos de vidas comunes, pero poseen altas dosis de desposesión, encarcelamiento, exilio y mucho, mucho sufrimiento. "Mis vecinos son artistas, pero no pueden salir de aquí para mostrar su arte", cuenta Mona, una joven madre del norte de los asediados territorios palestinos que prefiere ocultar su identidad.
