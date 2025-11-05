Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar varios heridos graves

Un hombre fue detenido este miércoles tras atropellar deliberadamente con su coche a varias personas en Île d'Oléron, en la región francesa de Charente-Maritime, al grito de “Allah Akbar”, según la fiscalía.

El atropello se habría producido sobre las 8:45am, y se trataría de un acto "intencionado" que ha dejado a varias personas heridas, algunos de ellos en urgencia absoluta. El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, entrevistado por el diario "Sud Ouest", confirmó que el sospechoso gritó "Allah Akbar" delante de los agentes de policía antes de ser “reducido y detenido con una pistola taser”. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, donde se espera que ofrezca una comparecencia.

Según el fiscal Laraize, el atacante es hombre nacido en 1990 con "antecedentes por delitos menores como hurtos, y no figuraba en la “lista S”, es decir, la lista de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional por los servicios de interior. “Es una persona conocida, sobre todo por la policía, por un comportamiento que no es del todo normal y por problemas relacionados con el alcohol”, explicó el alcalde.

Se ha abierto una investigación por intento de homicidio, según anunció la fiscalía de La Rochelle, aunque la fiscalía antiterrorista indicó que está siguiendo de cerca el caso.