Mano derecha de George W. Bush
Muere Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak
EFE
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido este martes por su familia.
Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y que fue clave en la guerra de EEUU contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija
- Un discurso de Ballesta se vuelve en contra del PP tras la dimisión de Mazón
- Proponen la variante de Barriomar y doble sentido para la calle Cartagena en Murcia
- María Galiana: 'No tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para actuar; lo cierto es que tengo facilidad
- Temperaturas altas y riesgo de lluvias: consulta la previsión del tiempo para esta semana en la Región de Murcia
- Más de 11 millones y casi mil facturas en los cajones del Ayuntamiento de Cartagena