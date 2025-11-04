¿Dónde está Kamala Harris? La vicepresidenta que perdió ante Trump no descarta volver a presentarse a las elecciones en 2028

El 5 de noviembre de 2024, la incontestable victoria en las urnas de Donald Trump sepultó de golpe las aspiraciones de Kamala Harris de ser la primera presidenta de Estados Unidos. Desde entonces, la demócrata se había mantenido alejada de los focos, un perfil bajo que rompió a finales de septiembre para promocionar sus memorias, en las que confiesa los errores que propiciaron su sonada derrota electoral. En los últimos días, su carácter habitualmente reservado ha dejado paso a las insinuaciones de que podría volver a presentarse a las elecciones presidenciales en 2028.

En una entrevista a la BBC publicada el domingo, Harris afirma que "posiblemente" será la próxima presidenta de la primera potencia mundial, la sugerencia más clara hasta la fecha de que pretende repetir su candidatura en una carrera menos relámpago que la que vivió al tener que reemplazar a Joe Biden. "No he terminado (...) He dedicado toda mi carrera al servicio público y lo llevo en la sangre", remarca.

Por ahora, las encuestas no sonríen particularmente a Harris. Un sondeo entre votantes demócratas publicado a finales de octubre por la Universidad de New Hampshire señala que al menos tres otros nombres cuentan con más apoyos para representar al partido en los próximos comicios a la presidencia de EEUU, previstos para dentro de tres años: Pete Buttigieg, secretario de Transporte durante la Administración Biden; Gavin Newsom, actual gobernador de California; y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En otras, Harris lidera y compite de tú a tú con Newson, cuyo cargo ha rechazado disputar en las elecciones californianas del próximo año.

Donald Trump mira un vídeo de Kamala Harris durante un mitin. Allentown, Pensilvania, 29 de octubre / Julia Demaree Nikhinson

Durante la gira promocional de su libro, Harris ha dado otras señales que apuntan a esa aspiración presidencial. "No escuchar un no, eso probablemente ha sido una constante en mi vida", ha explicado recientemente en una aparición en el pódcast Diary of a CEO. "No me conformo con la idea de que algo no sea posible, al menos no me conformo con la idea sin intentar demostrar que es posible, y eso probablemente no haya cambiado".

Su reputada trayectoria ilustra esa persistencia. Harris es la primera mujer negra y de ascendencia sudasiática vicepresidenta de la historia de EEUU. Antes había sido senadora y fiscal general de California, cargo que ganó por sorpresa en 2011 con un estrecho margen y que desempeñó durante seis años.

Candidatura relámpago fracasada

La corta carrera a la presidencia de Harris se vio truncada por varios frentes. Y es que la tardía renuncia de Biden a la reelección dejó a la entonces vicepresidenta con 107 días de margen para tratar de gestionar el impopular mandato de su predecesor y para reivindicarse como una figura con personalidad e independiente en una Administración aquejada por la inflación, el apoyo a la guerra de Israel en Gaza o por las polémicas de la llamada guerra cultural. "Biden nos jodió del todo", lamentó en privado David Plouffe, ex jefe de campaña de Barack Obama que asesoró a la candidata.

El presidente Joe Biden junto a la vicepresidenta Kamala Harris, el 13 de mayo de 2021 / Associated Press/LaPresse

Con esa complicada herencia, Harris fue incapaz de seducir y convencer a propios y a extraños. A su falta de carisma se le sumó que fue la primera candidata que no participaba en primarias desde 1968, una elección a dedo que no favoreció sus opciones. Muchos demócratas se quedaron en casa, mientras que una mayoría de los jóvenes que votó por primera vez lo hizo a favor de Trump. Incluso habiendo movilizado a los suyos habría sido insuficiente para ganar, según un reciente estudio del Pew Research Center. Hombres, mujeres, blancos, negros, latinos, jóvenes y mayores. Todos se inclinaron a la derecha.