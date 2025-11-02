En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque con drones ucranianos daña gravemente el puerto de Tuapse en el mar Negro
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un ataque ucraniano daña gravemente el puerto de Tuapse
Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.
La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto.
Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de que los militares ucranianos que se encuentran en la ciudad de Pokrovsk --Krasnoarmiisk para Moscú--, rodeada por fuerzas rusas, han comenzado a rendirse.
Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que la ciudad esté rodeada y ha asegurado que la situación en la ciudad, ubicada en la región de Donetsk (este) es "complicada y dinámica" e incluso sostiene que han mejorado sus posiciones en algunos distritos de la ciudad.
Ucrania desmiente que Rusia haya eliminado a sus fuerzas especiales en Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia ucranianos desmintieron este sábado que las tropas rusas hayan logrado eliminar a las fuerzas especiales ucranianas que intentaban aterrizar en helicóptero cerca del bastión oriental de Pokrovsk, como parte de una contraofensiva para detener el avance enemigo sobre la ciudad asediada.
Una fuente de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó al diario Ukrainska Pavda que las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción del grupo de asalto ucraniano eran falsas.
Rusia dice que eliminó a las fuerzas especiales de Kiev que intentaron aterrizar en Pokrovsk
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado haber eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro del bastión de Pokrovsk, el principal escenario de combates entre las tropas de Moscú y Kiev en la región de Donetsk.
"Se impidió el aterrizaje de un helicóptero de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas aproximadamente a 1 kilómetro al noroeste de la localidad de Krasnoarmeysk (Pokrovsk para Ucrania), en la república popular de Donetsk", señala el comunicado castrense.
Ucrania lanza una operación para expulsar a los rusos que han penetrado en Pokrovsk
Ucrania ha lanzado una operación de las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) para tomar por asalto las partes de Pokrovsk que se hallan bajo control ruso en ese bastión asediado en la región oriental de Donetsk, según anunciaron fuentes de las Fuerzas de Defensa a la cadena pública Suspilne.
Según esas fuentes, los vehículos de asalto aéreo de la GUR penetraron hace unos días en las zonas de Pokrovsk que con anterioridad los generales rusos habían declarado "capturadas".
Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú
Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los "tres hilos" de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.
Rusia derriba casi un centenar de drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 98 drones ucranianos sobre nueve regiones, 11 de ellos cerca de Moscú, informó hoy el Ministerio de Defensa del país.
Según el parte castrense, 12 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Samara y 11, sobre la región de Moscú.
Otros 10 drones fueron neutralizados en Vorónezh y Tostov, mientras que también hubo aparatos enemigos derribados en Lípetsk, Riazán, Kursk y Kaluga.
Ucrania interceptó por la noche 206 de los 223 drones lanzados por Rusia
Las defensas ucranianas interceptaron en la noche del sábado al domingo de acuerdo con datos preliminares 206 de los 223 drones lanzados por Rusia, algunos de los cuales causaron daños en diversas infraestructuras.
Según el parte matinal de la Fuerza Aérea, los rusos lanzaron por la noche 223 drones, entre ellos unos 140 de tipo Shahed, así como de ataque Gerbera y de otros tipos, desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Briansk, Orel y Primorsko-Ajtarsk y la Crimea ocupada.
Ucrania extradita a Lituania por primera vez un soldado ruso acusado de crímenes de guerra
Kiev ha entregado por primera vez a otro Estado un soldado ruso acusado de haber cometido crímenes de guerra, incluido contra un ciudadano extranjero, al haber extraditado a Lituania un militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, informó este viernes el fiscal general de Ucrania, Ruslán Kravchenko. Krávchenko viajó a Vilna en una visita de trabajo cuyo principal objetivo era "la primera extradición en la historia de un militar ruso acusado de crímenes de guerra cometidos en el territorio de Ucrania, así como la coordinación de los próximos pasos en esta dirección", según informó en su cuenta de la aplicación Telegram.
Zelenski cifra en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las sanciones a sus petroleras
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las últimas sanciones de Estados Unidos a las dos principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil, "siempre que se mantenga una presión firme y constante", ha apuntado.
Zelenski ha asegurado que disponen de las primeras evaluaciones detalladas sobre el impacto de estas sanciones, apenas una semana después de que fueran anunciadas por Estados Unidos en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Rusia para negociar la paz con Ucrania.
- Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia
- En directo: FC Cartagena-Villarreal B
- La Armada comienza la descontaminación de los túneles del Espalmador en Cartagena
- La solución de Gonzalo Bernardos para los pensionistas de la Región de Murcia: 'En el futuro no serán como ahora
- De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
- Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre