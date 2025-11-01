Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los "tres hilos" de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.