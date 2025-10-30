Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21.00 horas del miércoles 29 de octubre, precisó la fiscal.

La noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Ambos "reconocieron parcialmente los hechos", dijo Laure Beccuau.