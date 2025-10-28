Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

"Guerra en Río (de Janeiro)", tituló O Globo, después de que las autoridades de la "ciudad maravillosa" pusieran en marcha la "Operación Contención" para asestarle un golpe al "Comando Vermelho (CV)", un grupo criminal de crecimiento sostenido en el territorio. El gobierno de Cláudio Castro, del bolsonarismo, estimó en 64 los muertos, entre civiles y policías. Se trata para los medios de prensa de Brasil de la acción de las fuerzas de seguridad más letal de la historia en ese estado. La cifra dobla al menos la entonces impactante la operación de Jacarezinho, en 2021, cuando murieron 28 personas. De acuerdo con Folha de San Pablo, al menos 50 víctimas son señaladas por la institución policial como "sospechosas" de pertenecer al CV con distintos niveles de inserción. Además, dos policías civiles y dos militares también murieron en la acción. Se incautaron unos 80 fusiles y "una gran cantidad de droga". El operativo necesitó de unos 2500 informados y helicópteros artillados. Se concentró en los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte carioca, en cumplimiento de una orden de captura de algunos capos de ese grupo. "Hay una gran posibilidad de que los líderes sean acorralados, detenidos o neutralizados", dijo Castro.

Se han arrestado a 81 personas, directamente asociadas con el tráfico de drogas, el control de los puestos de venta de estupefacientes y los asesinatos. Uno de los capturados es alias Doca, operador financiero del CV.

Tres inocentes, entre ellos una mujer, recibieron disparos durante las redadas. Las llamadas "balas perdidas" impactan sistemáticamente en la población. En 2024 hubo 104 casos, con 22 decesos.

La operación, señalaron distintos medios, venía siendo planeada desde hace dos meses. A diferencia de otros enfrentamientos entre la policía y el narcotráfico, los drones en manos de la facción criminal parecen haber desempeñado un lugar alarmante. El CV mostró a su vez su poder en las barriadas pobres con el bloqueo de calles y avenidas a través de barricadas.

Poder incontrolable

El crecimiento del CV a lo largo del presente siglo es sostenido. Su control de numerosas barriadas pobres conocidas como "favelas", a veces en disputa con las "milicias", como se llaman a los grupos parapoliciales, han convertido a parte de la ciudad en verdaderas "zonas de guerra", según una definición de Daniel Cerqueira, creador y coordinador del Atlas de la Violencia. Allí viven "negros y pobres".

Un residente, con una camiseta con una inscripción sobre la paz, dijo a Folha sobre el modo que se vive: "me la paso rezando para que llegue la paz".

Para el gobernador Castro, más que una ofensiva, el Gobierno actuó en "defensa" propia sin la ayuda de las autoridades federales. En un claro señalamiento al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, añadió: "Río está solo". Victor Santos, secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, sostuvo en la misma dirección que el tema de la violencia en la ciudad no puede ser abordado solamente por el ejecutivo estadal. "Estamos hablando de nueve millones de metros cuadrados de desorden urbano, con callejones intransitables, casas irregulares y delincuentes que dominan el territorio. Es imposible hacer frente a esto solo con los efectivos del estado". El Ministerio de Justicia reaccionó frente a esas declaraciones con números sobre la incautación por parte de la Policía Federal (PF) de drogas y armas solamente este año en Río de Janeiro: 3082 vehículos, 13 961 municiones, 172 armas cortas, 72 fusiles, 8250 personas detenidas, 29,5 toneladas de marihuana, 3,9 toneladas de cocaína, 73.990 unidades de drogas sintéticas.

El Tribunal Supremo había impuesto en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Estas medidas fueron levantadas este año por decisión de la más alta autoridad judicial. Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales. Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie", dijo la diputada del izquierdista PSOL, Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa. En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.