Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel mata a tres palestinos que califica como "terroristas" en Yenín, Cisjordania

Palestinos observan cómo maquinaria y trabajadores de Egipto buscan entre los escombros de edificios dañados los cuerpos de rehenes en Khan Yunis.

Palestinos observan cómo maquinaria y trabajadores de Egipto buscan entre los escombros de edificios dañados los cuerpos de rehenes en Khan Yunis. / HAITHAM IMAD / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

