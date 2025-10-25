Argentina
Un temporal causa graves inundaciones en Buenos Aires en víspera de las elecciones legislativas
La oposición peronista espera poder obtener un buen resultado tras la victoria en las elecciones provinciales de Buenos Aires del pasado mes de septiembre
EP
La caída de hasta 100 milímetros de agua por metro cuadrado durante la pasada noche ha provocado graves inundaciones, cortes de electricidad y la declaración de la alerta naranja en el Área Metropolitana de Buenos Aires en víspera de unas cruciales elecciones legislativas.
Hasta 16.000 hogares han quedado sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal, según el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), con especial impacto en barrios como Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.
Además, hay zonas anegadas en toda la ciudad, aunque principalmente en los barrios de Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita.
Las autoridades del gobierno porteño han movilizado a personal de Defensa Civil, Tránsito, Seguridad, Espacio Público y Guardia de Auxilio. El Centro Único de Coordinación y Control ha atendido ya más de un centenar de avisos relacionados con el temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias y se prevé que las precipitaciones seguirán el sábado por la tarde.
Estas lluvias se producen precisamente la víspera de las elecciones legislativas en las que se pone a prueba la popularidad del presidente del país, Javier Milei, en plena ola de críticas por la difícil situación socioeconómica y los supuestos casos de corrupción, un tema que es ya la principal preocupación del electorado.
La oposición peronista espera poder obtener un buen resultado tras la victoria en las elecciones provinciales de Buenos Aires del pasado mes de septiembre.
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Nuevas líneas de autobús y ampliación del horario: ¿Qué cambios plantea el nuevo Plan de Movilidad en Murcia?
- El patinete eléctrico desata las quejas en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia
- Un estudiante de Erasmus pregunta por los barrios más peligrosos de Murcia: 'Me ofrecen una habitación en el Barrio de la Fama
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- José Madrigal, el alma del cuchillo y la tabla en Murcia, se despide a los 57 años
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos