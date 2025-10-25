Oriente Próximo
Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos
El Ministerio de Defensa ha realizado operaciones similares en los últimos años, salvando a una treintena de menores
Europa Press
Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.
Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UME "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.
Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.
También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
