Relaciones entre Washington y Caracas
Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"
"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever", ha espetado el líder venezolano a su homólogo estadounidense
Redacción
"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever". Es la particular forma , una mezcla en inglés y español, en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump que evite la guerra, después de que Estados Unidos haya bombardeado varias embarcaciones que salieron de Venezuela y en las que, según la administración Trump, se trasladaban drogas. Un inglés que el propio mandatario ha descrito como "tarzaniao" -"a lo Tarzán"-.
El presidente estadounidense reconoció que ha autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela y no ha querido aclarar si entre sus misiones está la de asesinar a Maduro.
El mandatario venezolano ha acusado a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre su país, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que el líder chavista considera un intento de sacarlo del poder.
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Real Murcia & FC Cartagena | Felipe Moreno: pagar, no; cobrar, sí
- Adiós a uno de los 'pubs' más icónicos del centro de Murcia tras 19 años: 'Seguirá adelante con un nuevo equipo
- Investigan el robo de 100.000 euros a la trabajadora de una empresa del Polígono Industrial Oeste en Alcantarilla
- José Madrigal, el alma del cuchillo y la tabla en Murcia, se despide a los 57 años