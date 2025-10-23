Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Un centenar de colegios se interesan por implantar el 'modelo EGB' hasta los 14 años
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Investigan el robo de 100.000 euros a la trabajadora de una empresa del Polígono Industrial Oeste en Alcantarilla
- Más de 200 viviendas se instalan junto al futuro Parque Metropolitano de Barriomar
- Adiós a uno de los 'pubs' más icónicos del centro de Murcia tras 19 años: 'Seguirá adelante con un nuevo equipo