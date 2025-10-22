Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

La recrudecida y legalmente cuestionada campaña militar letal de Donald Trump en Latinoamérica se intensifica y tras ataques a Venezuela el republicano profundiza el capítulo de enfrentamiento con Colombia. El martes el ejército estadounidense lanzó el octavo ataque letal conocido contra embarcaciones que Washington acusa, sin ofrecer pruebas, de narcotráfico, y dejó dos civiles muertos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha confirmado la operación este miércoles con un mensaje en X, que incluye un vídeo con el momento del hundimiento. Antes que él la cadena CBS primero y luego otros medios habían adelantado la noticia del ataque.

Se trata del primero de estas acciones contra las supuestas narcolanchas que Trump autoriza en el Pacífico, frente a las costas de Colombia. Los siete anteriores en esta campaña, que el republicano inició el 2 de septiembre y en los que ha matado al menos a 32 personas, se han lanzado en el Caribe frente a costas de Venezuela.

Algunos de los ocupantes de esas embarcaciones hundidas con misiles en ataques previos eran colombianos, incluyendo uno que sobrevivió a un ataque la semana pasada y que fue repatriado, igual que otro superviviente de Ecuador. Este último ya ha sido liberado en su país, que no ha encontrado pruebas para poder procesarlo por narcotráfico, el crimen del que le acusa Washington.

Narcotráfico y cambios de régimen

Numerosos expertos legales y voces tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional se han alzado contra estos ataques y ejecuciones que muchos consideran extajudiciales y en vulneración de la ley internacional. Se pone en cuestión que Trump tenga la autoridad que se arroga para realizar estas operaciones militares, que ampara bajo una autoproclamada declaración de “guerra” contra el narcotráfico.

En su mensaje en X este miércoles Hegseth, de hecho, ha establecido comparaciones entre las acciones contra el supuesto narcotráfico con la "guerra contra el terror" lanzada tras los atentados del 11-S. "Narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún sitio de nuestro hemisferio", ha escrito. "Igual que Al Qaeda lanzó la guerra en nuestra tierra estos carteles lo hacen en nuestra frontera y contra nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia". El argumento de Washington llamó la atención al diario bogotano El Tiempo. "Como ha ocurrido en las otras siete operaciones, no presentó pruebas que demuestren la implicación de los ocupantes en actividades de narcotráfico".

Tensión creciente con Petro

En los últimos días Trump ha intensificado su enfrentamiento con el presidente colombiano, Gustavo Petro. La escalada se ha acelerado desde septiembre. El Departamento de Estado le retiró la visa después que cuestionara el papel norteamericano en Gaza en las propias calles de Nueva York. A la par se rebajó la calificación de Colombia en su combate contra el tráfico de drogas. Acto seguido tuvieron lugar las incursiones aéreas. Petro ha acusado a EEUU de asesinato por la muerte de ciudadanos colombianos en al menos dos de los ataques. La seéptima de estas incursiones fue lanzada el fin de semana y provocó tres muertos, a los que Washington acuso de ser miembros del ELN, la guerrilla operativa en Colombia desde 1964 y designada como grupo terrorista por el Departamento de Estado en 1997. El magnate republicano calificó al presidente colombiano de ser un "líder del narcotrafico" y amenazó con el fin de la ayuda al país sudamericano, además de sanciones comerciales que provocaron pánico entre los exportadores colombianos de café, flores y otros productos.

Petro no ha dejado de mantener una trifulca retórica con Trump a través de X. "En el desastre de política antinarcóticos que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que, llevando o no llevando cocaína, han sido asesinados por misiles y que ya ha ganado una amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela y que va a traer sanciones personales sobre mi, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo, cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump". Pocas horas antes de que se conociera la última incursión aérea, el gobernante de izquierdas añadió: "informo que más de un millón de latinoamericanos han sido asesinados por diferentes razones en esta estrategia fracasada y construida por Nixón llamada guerra contra las drogas que no ha disminuido en nada el consumo de drogas en la sociedad de los EEUU o Europa, va hacía un consumo peor y más mortal: el fentanilo; pero si ha dejado los ejércitos y policías y gobiernos de América Latina, bajo control de los gobiernos de los EEUU".