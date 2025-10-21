La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes una reunión "en el futuro inmediato" con su homólogo ruso Vladímir Putin, informó el martes un funcionario estadounidense después de que ambos líderes anunciaran la semana pasada un próximo encuentro en Budapest. "No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato.

Rusia pone obstáculos al encuentro ya que apela a solucionar las "causas fundamentales" de la invasión antes de abrir negociaciones de paz en Ucrania. La reunión del 17 de octubre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, concluyó con el apoyo verbal de Trump a un alto el fuego en el frente actual, en lugar de las exigencias del presidente ruso Vladímir Putin de que Ucrania ceda territorio en la región de Donetsk a Rusia. Pero se han cruzado desinformaciones y no han quedado claras las posiciones. Según algunas fuentes, Trump discutió la posibilidad de otorgar garantías de seguridad tanto a Ucrania como a Rusia durante la reunión del 17 de octubre, con el intercambio de áreas de Jersón y Zaporiyia por el resto de Donetsk. Frente a confusas explicaciones, Rusia puntualizó que sin solucionar las "causas fundamentales" de la guerra no será posible aceptar un alto al fuego. El primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Alexei Chepa, afirmó que no debería haber un alto el fuego en la línea actual y rechazó las afirmaciones de que un alto el fuego permitiría negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra.

Las causas de la guerra

Rusia se opone a un alto al fuego y a abrir conversaciones para una tregua hasta enmendar las causas que desde su punto de vista desataron la invasión de Ucrania. Esas causas originales del conflicto son según Moscú, las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusoparlantes. "Lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage" (Alaska), en la cumbre de mediados de agosto, dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa. Precisamente, Zelenski y los líderes de la Unión Europea apoyaron este martes "firmemente" la postura de Trump "de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones". El frente actual debería ser el punto de inicio de la negociación según Ucrania, pero Rusia presiona para atar otros elementos.

Temor al rearme de Ucrania

Frente a las presiones europeas y de Ucrania para abrir un alto al fuego que permita las negociaciones de paz, Rusia considera que se está lejos de ese punto. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha rechazado las peticiones de alto el fuego en Ucrania que vuelven a sonar desde varias capitales europeas y han advertido de que contradice lo acordado por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre que se celebró en agosto, en Alaska. Lavrov ha insistido en que un alto el fuego serviría a Ucrania para rearmarse y preparar nuevos ataques y pone como ejemplo el sabotaje al gasoducto Nord Stream. Asimismo, ha acusado a líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, de reclamar un alto el fuego a la vez que defiende "públicamente que nadie podrá limitar el suministro de armas al régimen de Kiev", informa la agencia TASS. "Ha quedado claro inmediatamente por qué era necesario este alto el fuego", ha ironizado el jefe de la diplomacia rusa que de igual forma ha señalado que parar el conflicto "significaría olvidar las causas profundas" que explican el inicio de la invasión, de la que se cumplen ya más de dos años y medio.