Guerra en Oriente Próximo, en directo | El Ejército israelí dice que vuelve a aplicar del alto el fuego tras un día de bombardeos

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo se ha quebrado este domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Mientras tanto, el Estado hebreo sigue identificando los rehenes muertos entregados por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Habla Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, a pesar de los bombardeos que llevó a cabo Israel en el enclave tras acusar a Hamás de haber violado el acuerdo. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington, el republicano exculpó al liderazgo de Hamás de los enfrentamientos sucedidos en la Franja y que fueron respondidos por Israel con una serie de bombardeos.

Israel reanuda la entrada de ayuda a Gaza tras concluir bombardeos El Gobierno de Israel decidió este domingo reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras finalizar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes. "El flujo de camiones se reanudará cuando cesen los bombardeos", según recoge el diario Ynet, matizando que el paso de Rafah permanecerá cerrado mientras Hamás no devuelva los 16 cuerpos de rehenes que siguen en su poder.

Hamás insiste en que respeta el alto el fuego El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha insistido este domingo en un comunicado en que respeta el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre y ha señalado en cambio a Israel de incumplirlo "desde el primer día", afirmación que ha sustentado con pruebas que ha remitido ya a los países mediadores y garantes del pacto. Hamás "cumple de manera total, precisa y con fe el acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij el 9 de octubre de 2025". "Ni los mediadores ni los garantes han aportado ninguna prueba de que Hamás haya violado u obstaculizado su aplicación", ha argumentado.

Israel dice que vuelve a aplicar del alto el fuego tras un día de bombardeos El Ejército israelí afirmó haber "reanudado la aplicación del alto el fuego" en Gaza este domingo por la noche después de los ataques que lanzó sobre la Franja a lo largo del día, como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás. En un escueto comunicado, el Ejército explicó que tomó esta decisión siguiendo con las indicaciones del Gobierno israelí, y añadió que "continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo".

Al menos 22 muertos en ataques aéreos de Israel en la Franja de Gaza El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que murieron al menos 22 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana que Israel interpreta como una violación del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino. Varios de los ataques se produjeron en el centro de Gaza, concretamente en Deir al Balah, donde seis personas murieron a las puertas de un café; así como en Nuseirat, donde se registraron al menos dos ataques mortales: contra un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí cercano al estadio Al Ahli, donde murieron tres personas, y contra tiendas de desplazados en la zona oeste, donde fallecieron seis más.

El Tribunal israelí cancela las audiencias del juicio de Netanyahu por compromisos diplomáticos El Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció este domingo la cancelación de las audiencias del juicio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, previstas para mañana y pasado mañana, tras la solicitud del mandatario de acortar su testimonio a una hora y media "debido a reuniones diplomáticas urgentes". El tribunal precisó que, "en vista de lo expuesto en la solicitud y tras la presentación de detalles adicionales sobre dichas reuniones, así como por motivos personales de uno de los miembros del panel, se cancelan las audiencias previstas para los días 20 y 21 de octubre".

Una delegación de Hamás llega a El Cairo para supervisar el alto el fuego en Gaza Una delegación de líderes de Hamás llegó este domingo a El Cairo para dar seguimiento a la implementación del acuerdo de alto el fuego con Israel con mediadores, facciones y fuerzas palestinas, tras la escalada de las hostilidades en el enclave. La misión busca "garantizar que todas las partes cumplan con los compromisos asumidos y avanzar en la estabilización de la situación en Gaza", informó la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes. (Seguir leyendo)

Trump dice que "no hay un plazo" para el desarme de Hamás en Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no existe un plazo para el desarme de Hamás, a pesar de ser uno de los puntos principales del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel para el cese de los bombardeos en Gaza (Seguir leyendo)