Oriente Próximo
Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si hay heridos o víctimas mortales
EFE
Jerusalén
La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Rescatan a una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena
- Este 'mercadillo' de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia