En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás
El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos muertos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Israel entregó a la Cruz Roja para su devolución a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder, a cambio del cuerpo de un rehén entregado anoche, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Israel, por su parte, liberó los primeros prisioneros palestinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás
Las autoridades israelíes han confirmado a primera hora de este domingo la identidad de uno de los dos cuerpos que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) les entregó la víspera: se trata de Ronen Tommy Engel, "asesinado por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando salió a proteger a su familia, y su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado. De acuerdo con la información ofrecida por las FDI, Ronen (54) años al momento de su muerte, fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz, donde vivía junto a su esposa, tres hijos y un hermano. Su esposa, Karina, y sus dos hijas, Mika y Yuval, también fueron secuestradas y devueltas en el marco del operativo 'Puertas del Cielo' en noviembre de 2023.
Netanyahu declara su intención de presentarse y ganar las próximas elecciones en Israel
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este sábado que tiene intención de presentarse, y de ganar, las próximas elecciones israelíes, previstas para noviembre de 2026.
"Sí", ha contestado seguro Netanyahu al ser interrogado sobre sus intenciones de presentarse a las elecciones durante un programa de la televisión israelí Channel 14. A la pregunta de si espera ganar esas elecciones también ha contestado con un rotundo "sí".
Miles de manifestantes toman las calles de Tel Aviv para exigir los cadáveres de rehenes de Gaza
Miles de manifestantes han salido un sábado más a las calles de las principales ciudades israelíes para exigir la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos que continúan en la Franja de Gaza en la que supone la primera concentración posterior a la liberación de todos los rehenes vivos.
Un sábado más el acto de Tel Aviv ha sido el más numeroso y en él una de las familiares más conocidas de rehenes, Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, liberado el pasado lunes, ha expresado su agradecimiento a los asisentes.
"Nuestra lucha no termina hasta que el último rehén asesinado vuelva a nosotros", ha afirmado, en referencia a los 28 cuerpos de rehenes que aún estarían en el enclave palestino, ha informado el diario 'The Times of Israel'.
Trump sintió que Israel estaba "fuera de control" cuando bombardeó Catar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sintió que Israel estaba "fuera de control" cuando bombardeó a los negociadores de Hamás en Catar en septiembre, lo que sirvió para impulsar el plan de paz para la Franja de Gaza, reveló su yerno, Jared Kushner, mediador en el conflicto.
"Él sintió que los israelíes estaban un poco fuera de control y que era hora de ser muy firmes e impedirles que hicieran cosas que no les convenían a largo plazo", explicó Kushner en una entrevista con el programa '60 Minutes', de CBS News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo.
Hamás entregará otros dos cadáveres de secuestrados esta noche
El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja los cadáveres de otros dos rehenes en Gaza, cuyos cuerpos fueron exhumados este sábado, a las 22.00 hora local (19.00 GMT), según un comunicado difundido en su canal de Telegram.
"Las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes, recuperados hoy en la Franja de Gaza, a las 10.00 PM", recoge el comunicado.
El grupo islamista no detalló a quién pertenecen los cuerpos de los que hará entrega.
Un muerto en un nuevo ataque aéreo israelí en el sur de Líbano
Una persona ha muerto en un ataque de la aviación israelí contra un vehículo en la localidad de Deir Kifa, en el sur de Líbano. El Ministerio de Sanidad no ha dado más información sobre el incidente, pero medios libaneses como la televisión Al Mayadín han informado de que el ataque ha sido de un dron israelí.
Otros aparatos militares israelíes han sobrevolado el sur del país y han lanzado bombas sónicas sobre agricultores que estaban en olivares en Bastra, a las afueras de la localidad de Blida.
Netanyahu dice que el cruce de Rafah seguirá cerrado "hasta nuevo aviso"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado "hasta nuevo aviso", frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes.
"El primer ministro Netanyahu ha indicado que el cruce de Rafah no se abrirá hasta nuevo aviso. Su apertura se considerará dependiendo de cómo Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado", recoge su comunicado.
Esta tarde, la Embajada de Palestina en Egipto anunció en un comunicado que el cruce reabriría el lunes y la OMS confirmó este anuncio al diario israelí Haaretz.
Siguen las movilizaciones en España para "no olvidarse" de Palestina
Actividades convocadas por organizaciones sociales y sindicales y partidos de izquierda en varias localidades españolas recordaron este sábado la crisis humanitaria de la Franja de Gaza y el "genocidio" de palestinos durante los dos años de la ofensiva israelí.
En la ciudad de Málaga (sur), activistas de la Flotilla de la Libertad, una de las que trataron de romper semanas atrás el bloqueo israelí de Gaza, pidieron que "todos los ojos sigan" en la franja y no olvidarse de Palestina, a pesar del reciente acuerdo para el fin de esa campaña militar y la liberación de rehenes en poder del movimiento islámico Hamás.
"Es ahora cuando es muy importante que sigamos prestando atención a Gaza, porque quieren que nos olvidemos", resaltó uno de ellos, Rafael Borrego.
El Gobierno palestino espera que el paso de Rafá quede abierto el lunes
El Gobierno palestino ha anunciado que el próximo lunes, 20 de octubre, el paso de Rafá que conecta Egipto con la Franja de Gaza abrirá por fin sus puertas, tras varios retrasos, para permitir el retorno de los palestinos que abandonaron el enclave durante la guerra con Israel, sin que de momento se conozca si también admitirá la entrada de ayuda humanitaria.
"Tras comunicarse con las autoridades competentes de la República Árabe de Egipto, el cruce fronterizo de Rafá se abrirá a partir del próximo lunes 20 de octubre", ha anunciado la Embajada de Palestina en El Cairo, en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.
Hamás acusa a Israel de haber violado el alto el fuego 47 veces
El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denunció este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas.
"La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario", recoge el comunicado.
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Rescatan a una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena
- Este 'mercadillo' de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia