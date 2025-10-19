Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás

Miles de manifestantes toman las calles de Tel Aviv para exigir los cadáveres de rehenes de Gaza

Miles de manifestantes han salido un sábado más a las calles de las principales ciudades israelíes para exigir la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos que continúan en la Franja de Gaza en la que supone la primera concentración posterior a la liberación de todos los rehenes vivos.

Un sábado más el acto de Tel Aviv ha sido el más numeroso y en él una de las familiares más conocidas de rehenes, Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, liberado el pasado lunes, ha expresado su agradecimiento a los asisentes.

"Nuestra lucha no termina hasta que el último rehén asesinado vuelva a nosotros", ha afirmado, en referencia a los 28 cuerpos de rehenes que aún estarían en el enclave palestino, ha informado el diario 'The Times of Israel'.