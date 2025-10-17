En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump se muestra reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania tras su llamada con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves sus reticencias a "agotar" los misiles Tomahawk para venderlos a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia, una idea que al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, "no le ha gustado" cuando el magnate republicano se la ha transmitido durante su llamada, celebrada unas horas antes. "También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos. Pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto", ha declarado en una breve comparecencia en la Casa Blanca. Preguntado por si Putin ha intentado disuadirlo de vender estos misiles a Kiev, Trump ha aclarado que "no le ha gustado la idea". "Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición?", ha relatado el inquilino de la Casa Blanca, que ha lamentado que, "a veces, hay que tomárselo con un poco de humor, pero él (Putin) no quiere".
Rusia denuncia la muerte de un periodista ruso en un ataque con drones en Zaporiyia, este de Ucrania
Medios oficiales rusos han informado este jueves de la muerte de un periodista de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Ivan Zuyev, durante un ataque con drones sobre la región de Zaporiyia, situada en Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022. El bombardeo ha provocado además graves heridas al reportero Yuri Voitkévich, que realizaba una cobertura periodística junto a Zuyev, distinguido en marzo de este año por el Kremlin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha lamentado este ataque con drones "enemigos" en su canal de Telegram, donde ha asegurado que las víctimas son "hombres de honor, altruistas y patriotas".
Los misiles Tomahawk
El Gobierno ucraniano ha considerado este jueves que las negociaciones en torno al posible suministro de misiles de largo alcance Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania "ha obligado" al presidente ruso, Vladimir Putin, a llamar al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha declarado a través de su perfil en la red social X que la llamada de hoy entre los presidentes estadounidense y ruso "demuestra cómo el solo debate sobre los misiles Tomahawk ya habían obligado a Putin a volver al diálogo con Estados Unidos".
La desconexión energética con Rusia
El Gobierno de Hungría criticó este jueves la propuesta del Parlamento Europeo de adelantar la desconexión del bloque comunitario con el gas y el petróleo de Rusia, advirtiendo de que un paso así sería considerado por Budapest como un ataque "abierto" contra la economía del país centroeuropeo. "Prohibirían la importación de gas y petróleo ruso", afirmó en la red social Facebook el ministro de Exteriores magiar, Péter Szijjártó, en reacción a la iniciativa de hoy en la Eurocámara para adelantar los plazos previstos para el veto completo de los suministros de hidrocarburos rusos.
Un 25 % de probabilidad de ataque nuclear ruso
El político noruego y exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma en sus memorias, que presentará el viernes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, que la probabilidad de que Rusia ataque con armas nucleares a Ucrania llegó a aumentar en 2022 hasta un 25%. Según presentó la revista 'Der Spiegel' este jueves un avance del libro, titulado en alemán 'Auf meinen Posten: In Kriegszeiten an der Spitze der Nato. Erinnerungen' ("En mi puesto: Al frente de la OTAN en tiempos de guerra. Memorias") Stoltenberg señaló que en el otoño de 2022 la posibilidad de un ataque nuclear contra Ucrania creció entre "un 10% y un 25%".
Reunión en Budapest
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.
Trump habla con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea tener este jueves una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, antes de recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Así lo confirmaron fuentes estadounidenses a EFE, aunque no revelaron ni la hora ni los temas a tratar en la conversación. Lea aquí la noticia completa.
Ucrania asegura que militares norcoreanos colaboran desde Kursk en tareas de vigilancia y ataques con drones
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que militares de Corea del Norte están participando desde la región rusa de Kursk en tareas de reconocimiento con drones que puedan facilitar los bombardeos de Rusia sobre la región ucraniana de Sumi, después de detectar comunicaciones y hasta un vídeo que mostraría el ajuste de uno de estos aparatos. El Estado Mayor de la Defensa ucraniana ha indicado en un comunicado que estos operadores norcoreanos colaborarían en acciones de ataque, por ejemplo recabando información o ajustando la capacidad de disparo.
Rusia bombardea una zona de entrenamiento de las tropas ucranianas lejos del frente de combate
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este jueves de un ataque ruso sobre una zona de entrenamiento de tropas ucranianas lejos del frente de combate, en un área "relativamente tranquila", si bien en esta confirmación no han aclarado la cifra exacta de bajas. El Mando Operativo Sur del Ejército ucraniano sí ha reconocido que, pese a los avisos y a los intentos de las tropas por refugiarse, "no se evitaron por completo los daños". La nota sí alude a fallecidos, a cuyas familias les ha trasladado el pésame en nombre de las Fuerzas Armadas.
El Kremlin advierte a Trump y Zelenski que suministro de Tomahawk supondría un "nuevo nivel de escalada"
El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, que el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada". "Todo el tiempo figura el tema Tomahawk (...) Esto sería un paso significativo de cara a un nuevo nivel de escalada", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, al canal 'Izvestia'. Subrayó que la postura rusa al respecto es "muy clara y bien conocida tanto en Washington como en Kiev".
