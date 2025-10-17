Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones

Israel sigue identificando los cuerpos de los cautivos fallecidos entregados por Hamás, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Israel, por su parte, liberó los primeros prisioneros palestinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los rehenes muertos El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha defendido este jueves su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y la entrega de prisioneros y ha culpado al Gobierno israelí de estar "impidiendo la provisión de los recursos necesarios" para retirar escombros y poder alcanzar y entregar los cuerpos de los israelíes muertos en cautiverio. "La recuperación de los cuerpos restantes de los prisioneros israelíes desaparecidos requiere de equipos y dispositivos de limpieza de escombros, que actualmente no están disponibles debido a la prohibición de entrada impuesta por la ocupación", ha argumentado en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

¿Por qué Trump tiene éxito con Netanyahu y fracasa con Putin? Éxito sin discusión en la guerra de Gaza, pero fracaso estrepitoso en el conflicto armado que, en campaña electoral, prometió acabar en "24 horas". El presidente de EEUU, Donald Trump, vive en estos momentos sus horas de máxima gloria gracias a la tregua alcanzada en la depauperada Franja palestina, que ha permitido a sus habitantes regresar a sus hogares, conjurando el temor de una deportación masiva, en la forma de una nueva 'nakba' (en árabe 'catástrofe', en referencia a la creación del Estado de Israel en 1945) que se había extendido entre organizaciones de derechos humanos. Pero este triunfo tiene un amargo reverso: deja aún más al descubierto su impotencia para poner fin a una guerra en el flanco oriental de la Alianza Atlántica con Rusia, el antiguo rival de la Guerra Fría, con cuyo presidente Trump mantiene una controvertida relación de cercanía y complicidad. Leer más

El director del hospital Kamal Aduan en Gaza Un tribunal del distrito de Beersheva ha extendido seis meses más la detención del director del Hospital Kamal Aduan, Hosam Abú Safiya, arrestado el pasado mes de diciembre por el Ejército israelí tras un asalto al centro sanitario, ubicado en el norte de la Franja de Gaza. El Centro Palestino Al Mezan para los Derechos Humanos ha denunciado que Abú Safiya permanece entre rejas sin juicio ni cargos en su contra y ha denunciado que la detención administrativa representa "una flagrante violación del Derecho Internacional", en particular por las protecciones brindadas a trabajadores sanitarios.

Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con "matar" a los miembros de Hamás si el grupo no cumple con el acuerdo de alto el fuego y "continúa asesinando en Gaza".

El Ejército de Israel mata a tiros a un niño de once años en Cisjordania El Ejército de Israel ha matado a tiros este jueves a un niño de 11 años en una nueva incursión en una localidad ubicada al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, en medio del aumento de las operaciones militares en Cisjordania y Jerusalén Este, sumadas a un repunte de los ataques por parte de colonos. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Muhamad Bahjat al Hallaq, quien ha sido "martirizado" tras haber sido "disparado por soldados" israelíes en la localidad de al Rahiya, según reza un breve comunicado publicado en su canal de Telegram.

Egipto pide a Israel y Hamás que cumplan con el acuerdo para iniciar la segunda fase El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, remarcó este jueves la importancia de comenzar con la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, para lo que pidió a Israel y al grupo islamista palestino Hamás cumplir con los puntos pactados. El jefe de la diplomacia egipcia compartió este criterio en una conversación telefónica con su homóloga británica, Yvette Cooper, con quien abordó los avances respecto a la causa palestina y las maneras de fortalecer las relaciones bilaterales.

Hamás denuncia torturas y abusos en los cuerpos de palestinos entregados por Israel El grupo islamista Hamás denunció este jueves que los cuerpos de palestinos entregados por Israel presentan "marcas de tortura, abusos y ejecuciones" lo que muestra "la naturaleza criminal y fascista" del Ejército israelí."Las horribles escenas visibles en los cuerpos de los mártires repatriados por la ocupación, con marcas de tortura, abusos y ejecuciones en el campo, revelan claramente la naturaleza criminal y fascista del ejército de ocupación y la decadencia moral y humana a la que ha llegado esta entidad, que no distingue en su agresión entre los vivos y los muertos de nuestro pueblo", denunció el grupo palestino en un comunicado.

Israel llama a Hamás a cumplir con el acuerdo de tregua y entregar a los rehenes muertos La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, hizo este jueves un llamamiento al grupo islamista Hamás a que cumpla con su parte del acuerdo de alto el fuego y entregue los cuerpos de los rehenes muertos que siguen en Gaza. "Estamos comprometidos con este acuerdo. Hemos estado siguiendo todo lo que hemos acordado. Estamos esperando que Hamás haga lo mismo", dijo la portavoz en una rueda de prensa en línea preguntada por el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, cuya apertura anunciaron las autoridades egipcias para la entrada de ayuda pero que aún no se ha producido.