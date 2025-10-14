Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Hamás ha hecho entrega este lunes de los últimos 20 rehenes vivos en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste también en un alto el fuego y la retirada parcial del ejército hebreo de la Franja de Gaza. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos, a la espera de que el Movimiento de Resistencia Islámica entregue los restos de los 48 rehenes muertos y la celebración de una cumbre de Egipto a la que no acudirá Netanyahu.

Biden felicita a Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden felicitó este lunes al presidente, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza. "Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", escribió Biden en una publicación en X.

Trump defiende "reconstrucción" de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza. "No voy a hablar de un solo Estado ni de un doble Estado ni de dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Próximo. En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición. "Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", añadió.

El futuro de Gaza La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes. "Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluyendo tanto a palestinos como a israelíes", anota el documento firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Conferencia para la reconstrucción de la Franja de Gaza El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado este lunes que su país acogerá el próximo mes de noviembre una conferencia internacional sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza al hilo del acuerdo de alto el fuego suscrito este mismo lunes en Sharm el Sheij. La Conferencia de El Cairo para la Pronta Recuperación y la Reconstrucción de Gaza pretende "aprovechar el impulso de la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij", ha destacado la Presidencia egipcia en un comunicado.

Ricardo Mir de Francia El futuro de Gaza, a merced de Trump y Netanyahu La fase de las certezas ha terminado; la fase del desasosiego está a punto de comenzar. En una jornada de júbilo a ambos lados de la devastada Franja de Gaza, israelíes y palestinos han cumplido con sus primeras obligaciones para preservar el alto el fuego e implementar el estadio inicial del plan de Donald Trump para devolver la calma a la región tras más de dos años de violencia atroz. Hamás ha devuelto a la veintena de rehenes que seguían con vida en el enclave, así como los primeros cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, mientras Israel iniciaba la liberación centenares de prisioneros palestinos, muchos de ellos detenidos sin cargos en los últimos meses. El intercambio ha servido para evidenciar la predisposición de las partes para cumplir con esta primera fase, en la que ambos tienen intereses de peso, pero lo verdaderamente complicado comenzará a partir de ahora. Para empezar Hamás se he desprendido de la única carta de negociación que le quedaba (los rehenes), por lo que el futuro del alto el fuego dependerá en gran medida de Israel y los garantes del acuerdo, con Estados Unidos a la cabeza. Lea aquí la noticia completa.

Habla Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que "por fin tenemos paz en Oriente Medio", tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. "Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", dijo el mandatario en un discurso durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij, en el sur de la península del Sinaí.

"Una oportunidad para lograr la paz" El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió este lunes a Israel que la firma del fin de más de dos años de guerra en la Franja de Gaza sea "una oportunidad para lograr la paz" en Oriente Medio, durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij. "Aprovecho para hacer un llamamiento al pueblo israelí para que hagamos de este momento una oportunidad para lograr la paz: Extiendan las manos para implementar la paz", dijo Al Sisi durante la ceremonia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mario Saavedra Trump rubrica en Egipto su plan de paz Israel y Palestina han firmado este lunes, 13 de octubre de 2025, el acuerdo que pone fin a dos años de guerra de destrucción de Israel en Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado la firma del plan de paz para Gaza que él mismo propuso en una cumbre en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, a la que finalmente no ha acudido el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, pese a la invitación expresa de Trump. En cambio, sí ha estado el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbás. El anfitrión ha sido el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, que ha copresidido un acto en el que, a modo de testigos, han asistido una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. Lea la crónica completa.

Trump, tras firmar el acuerdo de Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que "nunca antes había visto tanta felicidad" tras firmar en Sharm el Sheij el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, un pacto rubricado entre los mediadores: EE.UU., Egipto, Catar y Turquía. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump desde la sala de conferencias donde se ha realizado la firma, acompañado de más de una treintena de líderes mundiales.