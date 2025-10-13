Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Drones ucranianos atacan una terminal de crudo en Crimea, según medios de Kiev

Unos drones ucranianos alcanzaron la pasada noche una terminal de crudo y dos subestaciones eléctricas en la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014, según informaron a la agencia Ukrinform y a otros medios ucranianos fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una de las estructuras de espionaje ucraniana que llevó a cabo el ataque. La terminal de crudo y derivados del petróleo y una de las dos subestaciones están situadas en el puerto de Feodosia del este de la península del mar Negro. Según las fuentes citadas, en el ataque fueron alcanzados cinco depósitos de la terminal -que ya había sido objeto de otra operación el pasado 6 de octubre-, lo que provocó un gran incendio en el perímetro de la infraestructura.