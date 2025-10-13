En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Donald Trump ha asegurado que sopesa transmitir a Vladímir Putin que si no termina la guerra le dará a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Países de la UE acuerdan reducir aranceles a productos agroalimentarios de Ucrania
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reducir o eliminar los aranceles a algunos productos agroalimentarios procedentes de Ucrania en el marco de la revisión de parte del acuerdo de asociación entre ambos. El acuerdo incluye productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, carne y preparados de carne, según un comunicado del Consejo. "Tanto la UE como Ucrania se beneficiarán de la eliminación de los aranceles aduaneros, lo que conducirá a una estabilidad económica sostenida, unas relaciones comerciales duraderas y una mayor integración de Ucrania en la Unión", dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
Kallas anuncia en Kiev diez millones de euros para un Tribunal Especial para juzgar a Rusia
La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este lunes durante una visita a Kiev que la Comisión Europea destinará diez millones de euros a financiar la puesta en marcha del Tribunal Especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa de Ucrania que han acordado impulsar el Consejo de Europa y cerca de cuarenta de sus países miembros. "Por lo que respecta a las responsabilidades, hoy puedo anunciar los diez primeros millones de euros para la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión", dijo Kallas en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.
Drones ucranianos atacan una terminal de crudo en Crimea, según medios de Kiev
Unos drones ucranianos alcanzaron la pasada noche una terminal de crudo y dos subestaciones eléctricas en la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014, según informaron a la agencia Ukrinform y a otros medios ucranianos fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una de las estructuras de espionaje ucraniana que llevó a cabo el ataque. La terminal de crudo y derivados del petróleo y una de las dos subestaciones están situadas en el puerto de Feodosia del este de la península del mar Negro. Según las fuentes citadas, en el ataque fueron alcanzados cinco depósitos de la terminal -que ya había sido objeto de otra operación el pasado 6 de octubre-, lo que provocó un gran incendio en el perímetro de la infraestructura.
Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania
Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la localidad de Preobrazhenka, en la provincia de Zaporiyia, en el este del país. El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido perpetrado con un dron y ha afectado principalmente a un "vehículo civil" que se encontraba circulando.
Kaja Kallas viaja a Kiev para abordar el "apoyo financiero y militar" a Ucrania
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, viajó este lunes a Kiev para abordar el "apoyo financiero y militar" de Bruselas a Ucrania y la situación del país tras los últimos ataques rusos contra su sistema energético.
Rusia asegura haber derribado 120 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche y las primeras horas de esta mañana 120 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el mando militar ruso, los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 horas de ayer y las 08:00 horas de hoy (GMT+3) y se concentraron contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron derribados 54 aparatos no tripulados.
Trump sopesa transmitir a Putin que si no termina la guerra le dará misiles Tomahawk a Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev. El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana. "(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Próximo.
Zelenski revela que Trump creía que podría "parar a a Putin" antes que lograr el alto el fuego en Gaza
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba "parar a (Vladímir) Putin" y lograr parar la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo. "Le he felicitado por el gran éxito de Estados Unidos y el gran éxito que ha logrado con su implicación en este proceso. Es un auténtico éxito. Y me ha dicho que francamente pensaba que podría parar a Putin antes de lograr un alto el fuego en Oriente Próximo.
Trump y Zelenski tratan la situación en Ucrania bajo la amenaza rusa sobre la entrega de misiles Tomahawk
Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, han tratado este sábado en conversación telefónica la situación de la guerra con Rusia con la defensa aérea ucraniana como tema principal de la conversación, si bien la Presidencia ucraniana no ha confirmado si en este aspecto entra la discutida entrega de misiles norteamericanos Tomahawk, una circunstancia que el presidente ruso, Vladímir Putin, vería como intolerable. La Presidencia de Ucrania se limita a informar en su relato de la conversación que Zelenski "ha informado a Trump sobre los ataques rusos a la infraestructura energética y expresó su agradecimiento por su disposición a apoyar a Ucrania".
Starmer dice a Zelenski que respalda utilizar los activos rusos inmovilizados para Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su intención de impulsar el uso total de los activos inmovilizados por las sanciones a Rusia para "asegurar" el fin de la guerra y una paz duradera en Ucrania. Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) indicó en un breve comunicado que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica esta tarde en la que discutieron los recientes ataques de Rusia y reflexionaron sobre posibles formas de elevar la presión al Kremlin.
