El Elíseo anuncia el segundo Gobierno de Lecornu con miembros de perfil técnico

Sébastien Lecornu ha presentado este domingo por la noche la composición de su gobierno. En esta ocasión, ha ido más rápido que la primera vez, en la que tardó 26 días en nombrar a su Ejecutivo.

Para el cuarto gobierno de Francia en poco más de un año, Lecornu ha apostado por un gobierno con tintes tecnócratas, aunque cuenta con alguna cara conocida, como los reelegidos ministro de justicia, Gérald Darmanin, o el ministro de exteriores, Jean-Noël Barrot. El macronista Roland Lescure, también repite en el cargo como ministro de Economía. En su caso, Lescure tiene la difícil tarea de trabajar en los impopulares presupuestos de 2026 que la Asamblea Nacional deberá aprobar lo antes posible.

"Se ha designado un gobierno de misión para proporcionar a Francia un presupuesto antes de fin de año", escribió Sébastien Lecronu el domingo por la noche en su cuenta X. "Agradezco a las mujeres y hombres que participan libremente en este gobierno, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa: el interés del país", añadió.

Con un gobierno ya formado, Sébastien Lecornu y su equipo tienen la ardua tarea de convencer a la Asamblea Nacional para evitar una moción de censura. Aún así, este gobierno ya cuenta con una fecha de caducidad, tras la amenaza de censura de una gran parte del parlamento francés, como el partido de La Francia Insumisa, los ecologistas o Agrupación Nacional.

La primera cita de este Ejecutivo será martes con su primer Consejo de Ministros.