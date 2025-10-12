Tres diplomáticos de Qatar mueren en un accidente de coche cuando iban al acto para sellar la paz para Gaza en Egipto

La Embajada de Qatar en Egipto confirmó que tres funcionarios de la oficina del emir catarí fallecieron este domingo en un accidente de coche mientras se dirigían a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde está previsto que mañana se firme el acuerdo del plan de paz para Gaza.

"La Embajada del Estado de Qatar en El Cairo expresa su profundo pesar por el fallecimiento de tres miembros del Amiri Diwan y da seguimiento al estado de los heridos en un accidente de tráfico en Sharm el Sheij", dijo la misión diplomática en un comunicado.

Además de los tres fallecidos "en un doloroso accidente de tráfico", otros dos funcionarios resultaron heridos en el mismo suceso, confirmó la embajada.

Los fallecidos fueron identificados como Saud bin Thamer Al Thani, Abdullah Ghanem Al Khiyarin y Hassan Jaber Al Jaber, cuyos cadáveres "serán trasladados hoy a Doha en un avión catarí", mientras que los heridos "reciben actualmente la atención médica necesaria en el Hospital Internacional de Sharm El Sheij", se apunta en la nota.

La embajada expresó su "gratitud y aprecio a las autoridades competentes" egipcias por su "cooperación, preocupación y esfuerzos en el seguimiento del accidente y la provisión de las instalaciones necesarias".

Hasta el momento, se desconoce el motivo de este accidente y las autoridades egipcias no se han pronunciado.

Accidentes habituales

Los accidentes de tráfico son habituales en Egipto debido a la velocidad inapropiada, al incumplimiento de muchos conductores de las condiciones de seguridad y al mal estado de algunas carreteras del país.

Qatar ha tenido un rol crucial en las negociaciones de tregua en Gaza como mediador y como país que acoge la oficina política del grupo palestino Hamás.

Delegaciones de decenas de países se dirigen a Sharm el Sheij, en la península del Sinaí egipcio y a orillas del mar Rojo, para la firma de paz del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza.

El propio Trump acudirá a la firma de paz en una cumbre organizada por su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, así como otros líderes como el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron.