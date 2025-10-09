15 preguntas y respuestas sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza: plazos, rehenes, desarme de Hamás...

El anuncio por sorpresa de Donald Trump de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo marco para un alto el fuego en Gaza ha provocado celebraciones en la Franja y en Israel, y el aplauso de la comunidad internacional. Es, sin embargo, un proceso complejo cargado de incógnitas. Aquí algunas de ellas.

¿Qué se ha acordado? Según Donald Trump, tanto Israel como las milicias palestinas han aceptado la “fase 1” del plan de paz que presentó el presidente estadounidense hace diez días. El plan completo incluía un primer intercambio de rehenes y prisioneros entre las partes, la retirada parcial de Israel de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria. Esa sería la fase que estaría a punto de dar comienzo.

¿Cuándo comienza? Tras el anuncio oficial del Gobierno de Israel de que acepta el plan, una vez reunido su gabinete de seguridad y su consejo de ministros. Según la propuesta de Trump, la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel debe completarse hasta la llamada "línea amarilla" antes de 24 horas, para permitir a Hamás y la Yihad Islámica sacar y entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja los rehenes israelíes de forma segura. Todos los rehenes vivos deberían ser liberados antes de 72 horas, es decir, domingo o lunes. Israel debe también aún publicar una lista completa de los presos palestinos que pretende liberar en ese período.

El mapa de la retirada israelí de Gaza fijado en el plan de paz de Trump. / Casa Blanca

¿Cuántos rehenes se va a liberar? Hamás y la Yihad Islámica tienen los cuerpos de 28 rehenes. Israel mantiene recluidos en estos momentos a unos 11.040 palestinos, más de la mitad sin cargos ni juicio, según la organización de derechos humanos israelí HaMoked, a fecha de 1 de septiembre de 2025. Centenares son niños. Israel retiene al menos 730 cadáveres palestinos, algunos desde hace decenios, para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones, según el Centro de Derechos Humanos y Asistencia Jurídica de Jerusalén (JLAC),

¿Pondrá fin a la hambruna en Gaza? La ayuda humanitaria debería comenzar a entrar en cantidades abundantes en Gaza en un proceso auspiciado por Naciones Unidas y ONGs internacionales, no por la entidad militarizada Gaza Humanitarian Foundation que ha sido una trampa mortal en la que más de 2.000 palestinos desarmados han muerto tiroteados por Israel y mercenarios estadounidenses.

Palestinos celebran el acuerdo de alto el fuego / Abdel Kareem Hana / AP

¿Han terminado ya las hostilidades? No. Israel ha seguido atacando gaza y al menos siete palestinos han muerto desde que Trump anunciara la aquiescencia de Israel a firmar el acuerdo.

¿Es esto un plan de paz entre israelíes y palestinos? En absoluto. La propuesta presentada por Trump sí establecía algo parecido a una hoja de ruta para la solución del conflicto, pero solo en Gaza. Según ese texto, del que se sabe poco, primero se Hamás entregaría las armas y renunciaría al Gobierno de la Franja, que pasaría a un grupo de tecnócratas palestinos con supervisión internacional, incluido el expremier británico Tony Blair. Solo a largo plazo y tras unas condiciones no especificadas, se transferiría el control de Gaza al representante legítimo del pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina. Y no se habla nada de la desocupación de Cisjordania o Jerusalén Este.

¿Qué puede fallar? Israel ya violó una hoja de ruta por fases similar en marzo de este año. Tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el 15 de enero se anunció un alto el fuego muy similar a este: intercambio de prisioneros y armisticio, también a propuesta de Unidos, Egipto y Catar. Pergeñado por Joe Biden, tras la primera etapa de cese de hostilidades llegaría otra de retirada de Israel de Gaza y de un proceso de reconstrucción que durará de cinco años. Netanyahu ordenó sin embargo reanudar los ataques y sometió a Gaza a un cerco total y a una hambruna.

¿Hay garantías? No se conocen por escrito. Pero el marchamo que da al plan el hecho de que el presidente de Estados Unidos se haya asociado a ese éxito diplomático hace creer que usará la palanca de presión que tiene como superpotencia aliada de Israel para hacer que cumpla con su parte. Los países árabes pueden, a su vez, presionar a Hamás.

¿Quién ha conseguido el acuerdo? No solo Trump, también Catar, Egipto, Turquía han sido importantes en las negociaciones. Y, en paralelo, Arabia Saudí con Francia y países afines como España han lanzado un proceso político por la solución de dos Estados, que se plasmó en una cumbre en Naciones Unidas en septiembre y que ha añadido presión a Tel Aviv.

WASHINGTON, 01/10/2025.- Fotografía distribuida por la Casa Blanca que muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sujetando el teléfono al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la reunión que celebraron el pasado lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca. / The White House / EFE

¿Quién sale ganando? Israel ya había ganado estratégicamente. Tiene medio millar de aviones y helicópteros de combate, 50.000 vehículos blindados y tanques. Estados Unidos le ha provisto 100.000 toneladas de bombas. Hamás solo cuenta con armas automáticas, material antitanque y algunos cohetes que ya ha gastado en su mayoría. Esto es en el fondo un acuerdo de capitulación para Hamás, a cambio de lo único que realmente le da poder de negociación, los rehenes.

¿Por qué ahora? El ataque de Israel a Catar para asesinar a los negociadores de Hamás que allí se alojaban ha irritado a Estados Unidos. Ha sido un catalizador que ha acelerado el calendario de un proceso de paz del que Trump pretende sacar rédito político, de imagen internacional y, probablemente, económico. Su yerno Jared Kurschner tiene negocios con los petroestados de la región, y el proceso de reconstrucción, valorado en decenas de miles de millones de euros, supone una clara oportunidad de negocio para las empresas estadounidenses, entre otras.

¿Y qué pasa con Cisjordania? Allí continúan los asesinatos de civiles palestinos por parte de los colonos judíos radicales y las Fuerzas De Defensa de Israel, que controlan de facto el 80% del territorio. Israel ha aprobado un buen número de colonias ilegales nuevas, aprovechando la guerra en Gaza, entre ellas la polémica E1 que divide a los palestinos de Cisjordania y a los de Jerusalén Este. Si el proceso que se inicia estos días progresa adecuadamente y hay un cambio de Gobierno en Israel, podría intentar relanzarse el moribundo proceso de paz, que incluye la descolonización de Cisjordania. Es lo que defiende desde hace décadas el grueso de la comunidad internacional, pero sin hacer nada para conseguirlo.

FOTODELDÍA Tel Aviv (Israel), 09/10/2025.- Celebración tras el anuncio de un acuerdo de paz en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Israel, este jueves. / ABIR SULTAN / EFE

¿Qué pasará en la política israelí? Hay elecciones el año que viene, como muy tarde en octubre de 2026. Así que Netanyahu ya necesitaba una salida. Ahora puede convertir esto en en un éxito de su master plan. La oposición que dirá que ellos también apoyan el plan, pero que la podía haber aceptado antes y proteger al país y salvar a los rehenes. La ultraderecha le reprochará que no haya ocupado Gaza.

¿Colapsará el Gobierno de Israel? Es posible que los ministros más ultras se salgan del Gobierno, pero la oposición ya ha ofrecido a Netanyahu sostener su Gobierno para que acepte el plan. Harían falta al menos tres meses antes de realizar unas elecciones tras la disolución de la Knesset.

¿Cuáles serán los siguientes pasos? Los negociadores de Israel y de Hamás deberán seguir dialogando para concretar las siguientes fases: cómo llevar a cabo la entrega de las armas y la desmilitarización de Hamás en Gaza, cómo permitir regresar a los palestinos que abandonaron Gaza, incluidos miembros de Hamás y el establecimiento de un Gobierno tecnocrático palestino para que se pueda hacer cargo de los servicios básicos, según el diario Haaretz. Este sería supervisado por el "Consejo de Paz" dirigido por Trump.