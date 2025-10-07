Flotilla solidaria
Trump tilda a Greta Thunberg de "alborotadora" y dice que "debería ver a un médico"
El presidente de EEUU asegura que la joven activista tiene un problema de "gestión de la ira"
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado a la activista noruega Greta Thunberg de "alborotadora" y ha afirmado que "debería ver a un médico", después de que Israel la deportara a Grecia tras el abordaje la semana pasada en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla, que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de la que la activista era parte.
"Es una alborotadora", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas", ha dicho, al tiempo que ha señalado que Thunberg "tiene un problema a la hora de gestionar la ira". "Creo que debería ver a un médico", ha manifestado Trump. "Si la ves, es una persona joven y está tan enfadada y tan loca", ha zanjado el mandatario estadounidense, que ha reiterado que la activista "es una alborotadora".
Thunberg fue deportada el lunes a Atenas en el marco de un proceso de expulsión acometido por Israel tras abordar más de 40 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales e impedir su llegada a Gaza, objetivo de una ofensiva militar desde hace dos años en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
A su llegada a Grecia, la activista pidió no centrar la atención en los "maltratos y abusos" sufridos bajo custodia israelí sino en el "genocidio que está siendo transmitido en directo". "Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero esa no es la noticia", zanjó.
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena