Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Sin electricidad casi 40.000 personas en Bélgorod, Rusia, por los ataques del Ejército ucraniano
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Kim Jong-un describe a Putin como su "camarada más cercano"
El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, como su "camarada más cercano" en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños este 7 de octubre.
En la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus "más sinceras y cálidas felicitaciones" por el "significativo" natalicio de Putin, del que destaca su "sabio liderazgo y devoción patriótica" que, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere "el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado" en la "justa lucha" por su integridad territorial.
Ucrania investiga posibles ejecuciones a manos de militares rusos de 263 de sus soldados
Ucrania investiga como posibles ejecuciones las muertes de 263 soldados ucranianos que habrían sido asesinados tras rendirse o ser hechos prisioneros por los rusos, según dijo la Fiscalía este lunes en un comunicado. La Fiscalía también investiga como asesinatos las muertes en julio de 2022 en un penal situado en Olénivka, en la zona ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk, de 59 prisioneros de guerra ucranianos en una explosión en los barracones que Kiev cree que se produjo desde dentro y atribuye a los rusos.
Los préstamos a Kiev
La Comisión Europea espera que "todos o casi todos los Estados miembro" de la Unión Europea proporcionen los avales necesarios para dar a Ucrania un "préstamo de reparación" de 140.000 millones de euros financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú. El Ejecutivo comunitario confía en poder presentar una propuesta legislativa formal al respecto tras la próxima cumbre de líderes de los Veintisiete, el 23 y 24 de octubre, con el objetivo de que este nuevo mecanismo esté en marcha "a principios del segundo trimestre de 2026", según indicaron este lunes fuentes comunitarias.
Falta de electricidad
Miles de ucranianos se enfrentan a interrupciones del suministro eléctrico en las regiones más cercanas al frente y a la frontera con Rusia, al intensificarse los ataques enemigos contra la infraestructura energética mientras bajan las temperaturas, aunque por el momento no se esperan apagones a escala nacional. El suministro eléctrico en las regiones nororientales de Chernígov y Sumi se ha visto particularmente afectado por los ataques rusos masivos del fin de semana, según el operador de la red eléctrica Ukrenergo.
Polonia sufre más ciberataques que nunca y señala a Rusia
El ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Krzysztof Gawkowski, aseguró este lunes que su país ha registrado este año 170.000 ciberataques, la cifra más alta jamás registrada y muy superior a los 111.000 incidentes durante todo el año anterior, una situación de la que culpó a Rusia.
El también vice primer ministro ofreció estos datos hoy durante una entrevista en la televisión estatal, y detalló que, de los entre 2.000 y 4.000 ataques cibernéticos diarios registrados, entre 700 y 800 representan una amenaza real para la seguridad del país.
Rusia niega el envío de drones hacia la UE
Rusia rechazó hoy las acusaciones sobre el envío de drones hacia Alemania y otros países de la Unión Europea (UE) y alertó ante preparativos de escalada por parte de los Veintisiete y la OTAN.
"El asunto ese de los drones, realmente, es cuando menos extraño. Pero nuevamente no existe fundamento alguno para acusar de ello a Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Zelenski advierte a sus socios de que sus empresas siguen fabricando componentes para armas rusas
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes la presencia de componentes fabricados en países aliados en el armamento que utiliza Rusia y ha manifestado que espera que los encargados de gestionar las sanciones en el G7 tomen nota de ello y apliquen restricciones "verdaderamente efectivas".
Zelenski ha puesto de manifiesto que no sólo son componentes producidos en China, como ha venido alertando desde un principio, sino que también los hay fabricados en Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Japón, Corea, Alemania, o Suiza.
Rusia niega que China le proporcione datos satelitales para sus ataques
Rusia negó este lunes que China le esté proporcionado datos satelitales para efectuar ataques en Ucrania, tal y como sostiene Kiev.
"Tenemos nuestro propio potencial, incluidas las capacidades espaciales, para llevar a cabo todas las tareas propias de una operación militar especial", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Un muerto y varios heridos en un ataque del Ejército ruso sobre Jersón
Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un ataque este lunes de las fuerzas rusas sobre la provincia de Jersón, una de las regiones ucranianas con mayor territorio ocupado por Moscú desde el inicio de la invasión.
"La mañana en la región de Jersón comenzó con descargas de artillería rusa. Jersón, Stepánivka y Chornobaivka estaban bajo fuego enemigo. Los invasores han atacado zonas residenciales", han denunciado las autoridades locales en su cuenta en Telegram, que cifran en doce el número de heridos, entre ellos varios menores de edad.
Alemania "sospecha" que Rusia está detrás de los sobrevuelos de drones
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado que sospecha que Rusia está detrás de los drones avistados durante los últimos días en el espacio aéreo del país europeo, unos incidentes que han provocado cierres temporales del aeropuerto de Múnich y llegan tras otros sucesos similares en otros países del continente.
"Sospechamos que Rusia está detrás de la mayoría de estos sobrevuelos de drones", ha señalado en una entrevista concedida a la emisora alemana ARD, antes de indicar que la amenaza proviene de "aquellos que quieren poner a prueba" a Alemania y subrayar que estos sucesos suponen "una grave amenaza a la seguridad" del país.
